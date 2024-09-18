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Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин  (ANSA)
ВАТИКАН

Война в Украине, Паролин: защита прав человека и обмен пленными

16 сентября государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин провёл видеоконференцию с Татьяной Москальковой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Vatican News  

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе беседы госсекретарь не только поблагодарил российского омбудсмена за её роль в освобождении двух украинских священников, но и напомнил о необходимости защищать в условиях нынешнего конфликта основные права человека, закреплённые в международных конвенциях.

Иерарх затронул ряд гуманитарных вопросов, в частности, упомянув о помощи украинским военнопленным в Российской Федерации и взаимном обмене военнослужащими, задержанными в России и Украине.

18 сентября 2024, 12:35
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