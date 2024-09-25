Зал печати Святейшего Престола обнародовал тему следующего Всемирного дня социальных коммуникаций, который будет отмечаться 1 июня 2025 года: «С кротостью и надеждой делитесь тем, что живёт в сердцах ваших».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Тема Дня вдохновлена словами из Первого послания святого апостола Петра (3,15-16). В пресс-сообщении подчеркивается, что она «ставит акцент на привлекает внимание к тому факту, что сегодня коммуникация очень часто агрессивна, стремится ударить, а не создать предпосылки для диалога»

«Таким образом, необходимо разоружить коммуникацию, очистить ее от агрессивности. От телевизионных ток-шоу до вербальных войн в соцсетях, есть угроза преобладания модели соперничества, противопоставления и желания доминировать. Для нас, христиан, надежда – это личность, и это Христос. Она всегда связана с общинным замыслом; когда речь идет о христианской надежде, нельзя отстраниться от общины, которая достоверным образом воплощает послание Иисуса, являя ту надежду, которую носит в себе, и она способна и сегодня сообщать надежду Христову делами и словами», - гласит пресс-релиз Зала печати.

По традиции послание Папы Франциска, которое отталкивается от объявленной темы, публикуется в праздник святого Франциска Сальского, покровителя католической журналистики. Таким образом, Послание Папы Франциска на 59-й Всемирный день социальной коммуникации будет оглашено 24 января 2025 года.