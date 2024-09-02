От туннеля войны к туннелю братства

Самая продолжительная поездка понтификата Папы Франциска в Азию и Океанию.

Существуют туннели войны и террора, предназначенные для укрытия солдат, ополченцев и заложников. Но есть и другие туннели, созданные для объединения людей разных вероисповеданий в дружбе. Два храма Джакарты –мечеть Истикляль, самая большая в Юго-Восточной Азии, и католический собор Успения Пресвятой Богородицы – стоят рядом, друг напротив друга, но они разделены трёхполосной дорогой. Однако был отреставрирован и украшен произведениями искусства старый подземный переход: он превратился в «туннель братства», соединяющий место мусульманской молитвы с христианским храмом, где совершается Евхаристия.

В мире, охваченном пламенем известных и забытых войн, где насилие и ненависть часто берут верх, необходимо искать пути дружбы, делать ставку на диалог и мир, потому что «все мы братья». Именно об этом свидетельствует преемник св. Петра, строитель мостов. Сегодня Папа Франциск отправляется в Азию и Океанию, в самое длительное путешествие своего понтификата. Маршрут начнётся с Индонезии, самой крупной мусульманской страны в мире, продолжится в Папуа – Новой Гвинее, в Восточном Тиморе и, наконец, в Сингапуре. Это паломничество призвано поддержать христиан, которые в Индонезии составляют «малое стадо», а в Восточном Тиморе – почти всё население. Это путешествие под знаком встречи подтвердит, что никто не обречён жить за стенами ненависти и насилия, что люди разных вероисповеданий, национальностей и культур могут жить вместе, уважать друг друга и сотрудничать.

Хотя эта поездка была запланирована четыре года назад и затем отложена из-за пандемии, её пророческое значение в наши дни особенно велико. Епископ Рима, следуя примеру св. Франциска Ассизского, чьё имя он носит, отправляется в путь безоружным, не желая ни прозелитизма, ни завоеваний. Его цель – свидетельствовать о красоте Евангелия повсюду, вплоть до маленького городка Ванимо на берегу Тихого океана, с населением всего девять тысяч человек. Именно это стремление двигало его предшественником Павлом VI, когда 29 ноября 1970 г. на маленьком самолёте он прибыл в Апиа, столицу независимого Самоа, чтобы совершить Мессу на маленьком шатком алтаре в Леулумоэге для нескольких сотен островитян. Именно это побудило Иоанна Павла II несколько раз посетить этот регион мира и рассказать 20 ноября 1986 года в Сингапуре об «истинной сути» учения Иисуса: «Любовь щедра и заботлива к бедным, она преисполнена сострадания к страждущим. Любовь гостеприимна и верна в тяжелые времена. Она всегда готова прощать, надеяться и отвечать на хулу благословением. ‘Любовь никогда не перестаёт’ (1 Кор 13,8). Заповедь любви – это основа Евангелия».

Андреа Торниелли