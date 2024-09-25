Корейский образ Богородицы украсил Ватиканские сады

20 сентября, в день литургической памяти святых Андрея Ким Тэ Гона, Павла Чон Ха Сана и их сподвижников, в Ватиканских садах состоялось открытие мозаичной картины «Царица мира».

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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На этом событии присутствовали кардинал Фернандо Вергес Альсага, президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан, кардинал Лазарь Ю Хён-шик, префект Департамента по делам духовенства, а также около 200 священников и мирян.

Мозаичный образ Богоматери создала корейская художница Шим Сун Хва, которая в мае 2023 года, с одобрения Святейшего Отца, посетила Ватиканские сады для предварительного осмотра местности и определения размеров работы.

Мозаика ‒ 150 см на 100 см ‒ создавалась художницей в ее родной стране. Завершённая работа была отправлена в Ватикан. На мозаике изображена Пресвятая Богородица — Царица мира в традиционном корейском ханбоке. В её руке ‒ Розарий, символизирующий духовное оружие для победы над злом, а ногой она попирает змею, представляющую зло. Также изображён благословляющий младенец Иисус, держащий в руке глобус. Одежда Младенца выполнена в традиционных корейских ярких тонах.

Эта работа становится двенадцатым изображением Пресвятой Девы Марии в Ватиканских садах, соединяющим искусство и веру народов со всего мира. Она призвана вдохновлять нас на возрождение мира благодаря заступничеству Царицы мира.