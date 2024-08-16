Война в Украине. Дзуппи пообщался со спецпредставителем КНР

Утром 14 августа состоялся телефонный разговор между специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем и кардиналом Маттео Дзуппи, главой итальянского епископата. Дружественная беседа прошла «в рамках миссии, возложенной на кардинала Папой Франциском по установлению мира в Украине, после встречи в Пекине в сентябре прошлого года», отмечается в коммюнике Святейшего Престола.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Во время телефонного разговора, – говорится в сообщении, – была выражена глубокая обеспокоенность ситуацией и подчёркнута необходимость содействия диалогу между сторонами при наличии адекватных международных гарантий справедливого и прочного мира».

В 2023 году Папа Франциск призвал кардинала Дзуппи внести вклад в «ослабление напряжённости конфликта в Украине, с надеждой, непрестанно присущей Святейшему Отцу, что это может положить начало мирному пути». В июне и июле иерарх посетил Киев, Москву и Вашингтон, где встретился с представителями политических и церковных кругов. В сентябре прошлого года кардинал посетил Пекин, где провёл переговоры с Ли Хуэем и представителями Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики на тему войны в Украине и необходимости объединить усилия для диалога и поиска путей к миру.

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, кардинал Дзуппи опубликовал редакционную статью в ежедневной газете итальянского епископата Avvenire, в которой размышлял об израненном мире, страдания которого были знакомы Деве Марии: «Матерь знает боль, и её боль помогает нам понять мучения страждущих. Успение сегодня – это всё та же Mater dolorosa с ‘семью мечами’ в сердце, и таких богородичных икон очень много в наших странах. Она присутствует особенно в Европе, в России и Украине, на Святой Земле и Ближнем Востоке, в Африке и везде, где бушуют войны и гибнут невинные жертвы», – пишет кардинал Дзуппи.

«Боль матери беспредельна. Мать израильского заложника, находящегося в руках ХАМАС, рассказала: она не хочет, чтобы её боль становилась причиной ещё большей боли. Я чувствую бремя слов великого Патриарха Афинагора: ‘Братские Церкви и народы’. Однако с нашей точки зрения весьма трудно увидеть это в контрастах и вражде, которые, похоже, растут, а не уменьшаются. Верно и то, что разделение между Церквами ослабляет братство между народами», – отмечает кардинал и задаётся вопросом:

«Можем ли мы праздновать торжество Успения, не испытывая стыда за наше раздроблённое христианство? И ещё: достаточно ли мы скорбим о насущных противоречиях между нами? Готовы ли мы поставить свои таланты и молитву на службу солидарности, чтобы вновь открыть будущее для наших братьев и сестёр, оставшихся ни с чем?».