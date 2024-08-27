Власти КНР наконец признали 95-летнего епископа

Утром 27 августа Зал печати Святейшего Престола сообщил о признании китайскими властями епископа, хиротонисанного более 40 лет назад.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Святейший Престол, - говорится в заявлении директора Зала печати Маттео Бруни, - с удовлетворением узнал об официальном гражданско-правовом признании сегодня, 27 августа 2024 года, Его Преосвященства монсеньора Мельхиора Ши Хунчжэня епископом Тяньцзиня (муниципалитет Тяньцзинь, Китайская Народная Республика). Это решение представляет собой позитивный плод диалога, установленного в эти годы между Святейшим Престолом и китайским правительством».

Монсеньор Мельхиор Ши Хунчжэнь родился 7 октября 1929 года, стал священником в 1954 году и епископом-коадъютором Тяньцзиня - в 1982-м. В 2019 году он сменил на епископской кафедре монсеньора Стефана Ли Сидэ.

Епархия Таньцзиня насчитывает около 56 тысяч верных, 21 приход и 62 священника.