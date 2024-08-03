Св. Престол уточнил список Святых врат Юбилея-2025

Департамент евангелизации опубликовал заявление в связи с поднятым недавно вопросом об открытии Святых врат Юбилея 2025 года в кафедральных соборах, международных и национальных святилищах и в других особо значимых местах.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Со всем пониманием к пастырским и благочестивым доводам, которыми продиктован этот вопрос, Св. Престол считает своим долгом напомнить о четких указаниях Папы Франциска в его булле Spes non confundit, которым он провозглашает Юбилей 2025 года. В нем перечислены все Святые врата, которые будут открыты по случаю Юбилейного года: это Святые врата Ватиканской базилики и трех других Папских базилик, а именно Святого Иоанна на Латеранском холме, Санта-Мария-Маджоре и Св. Павла вне Стен; с учетом пожелания Святейшего Отца, который лично намерен открыть Святые врата в одной из тюрем, что должно стать для заключенных конкретным знаком близости.

Документ Департамента евангелизации отсылает к декрету Апостольской пенитенциарии от 13 мая этого года об индульгенциях, которые будет предоставляться при соблюдении ряда условий и в различных местах. Именно индульгенция, отмечается в заявлении, будет выражать «полноту Божьего прощения, не знающего границ», через Таинство Примирения и «знаки любви и надежды».