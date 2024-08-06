О почитании Девы Марии в Вайланканни (Индия)

Префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес обратился с посланием к епископу Танджора в Индии монсеньору Сагаяраджу Тхамбураджу.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Повод для письма – приближающийся праздник Пресвятой Девы Марии Доброго здравия, почитаемой в Вайланканни с XVI столетия.

Префект ватиканского доктринального ведомства пишет о «прекрасных традициях» этого места, связанных с несколькими встречами Богородицы с бедными и больными детьми: «Таким образом проявляется нежность и близость Марии, которую Иисус пожелал оставить нам как Матерь для всех».

Через заступничество Пресвятой Богородицы, подчеркивает кардинал, Иисус Христос часто изливает Свою силу и исцеляет больных. По этой причине в 2002 году святой Иоанн Павел II распорядился, чтобы Всемирный день больного отмечался именно на этом месте, поскольку речь идет об одной и той же Деве Марии, которая явила себя и в Вайланканни, и в Лурде как Матерь Доброго здравия.

«Речь идет не только об исцелении тела, но и об исцелении души, - поясняет иерарх, - ведь перед образом Девы Марии мы признаем всецелую любовь Иисуса Христа, которая может уврачевать нашу печаль, наше уныние, наши страхи. Если мы предстаем перед Девой Марией, даже на краткое мгновение, с верой и любовью, ее материнский взор возвращает нам покой».

Кардинал Фернандес упоминает о событиях, связанных с явлениями Пресвятой Богородицы в Вайланканни. Первое из них насыщено символическим смыслом: мальчик, которому явилась Богородица, отдал ей молоко для Младенца Иисуса. В этом жесте мы видим щедрость тех, кто может дать что-то другим даже от своей бедности. «Чтобы быть щедрыми, не нужно обладать многим», - отмечает префект Департамента вероучения с пожеланием, чтобы на месте явления Богородицы всегда звучал призыв делиться и проявлять близость к тем, кто в нас нуждается.

На протяжении столетий Дева Мария продолжала действовать на этом месте, пишет далее Фернандес. Португальские моряки рассказывали, как она защитила их от морской бури. Они решили построить здесь церковь, и нельзя не вспомнить, как во время мощного цунами в 2004 году стихия не разрушила этот храм. Миллионы паломников, каждый год устремляющихся к святыне, - это свидетельство непрерывного деяния Святого Духа на этом месте. Оно проявляется и том, что даже нехристиане приходят сюда в поиске утешения. Некоторые из них были исцелены от болезней, многие обрели здесь мир и надежду. «Несомненно, Святой Дух также действует в них в ответ на ходатайство Девы Марии», - подчеркивает префект ватиканского ведомства, - и это не следует рассматривать как разновидность синкретизма или смешивания религий». Тем, кто не может приступать к Таинствам, Пресвятая Богородица не отказывает в своем материнском утешении.

В конце своего письма индийскому епископу ватиканский кардинал передает ему слова Папы Франциска о том, что он высоко ценит эту святыню и, в виду предстоящих празднеств, распространяет свое отеческое благословение на всех паломников.