Св. Престол: некоторые сцены открытия Олимпиады оскорбительны
Святейший Престол выразил горечь и сожаление по поводу церемонии открытия Олимпийских игр, состоявшейся в Париже 26 июля.
Vatican News
«Святейший Престол, – говорится в коммюнике, – огорчён некоторыми сценами церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может лишь присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесённого многим христианам и верующим других религий». «На столь престижном мероприятии, объединяющем весь мир вокруг общих ценностей, не должно быть намёков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей».
В заключение Святейший Престол подчёркивает, что «свобода выражения мнений, конечно, не оспаривается, однако она находит свои пределы в уважении к другим».
05 августа 2024, 10:58