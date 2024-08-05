Св. Престол: некоторые сцены открытия Олимпиады оскорбительны

Святейший Престол выразил горечь и сожаление по поводу церемонии открытия Олимпийских игр, состоявшейся в Париже 26 июля.

Vatican News

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«Святейший Престол, – говорится в коммюнике, – огорчён некоторыми сценами церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может лишь присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесённого многим христианам и верующим других религий». «На столь престижном мероприятии, объединяющем весь мир вокруг общих ценностей, не должно быть намёков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей».

В заключение Святейший Престол подчёркивает, что «свобода выражения мнений, конечно, не оспаривается, однако она находит свои пределы в уважении к другим».