Св. Престол: достоинство человека ‒ путь к миру
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
По словам дипломата, такие ключевые принципы, как истина, справедливость, милосердие и свобода, должны вдохновлять на создание и развитие культуры мира на всех уровнях человеческого сообщества. Социальная и экономическая справедливость — борьба с бедностью, голодом и неравенством, а также глобальная солидарность требуют активной поддержки.
Монсеньор Качча отметил, что признание достоинства каждого человека остается настоятельной потребностью. Исходя из этого Святейший Престол вновь подчеркивает, что именно в семье, особенно в процессе воспитания, дети осознают всеобщее человеческое достоинство, дарованное Богом, которое должно быть признано и защищено в любых условиях.
Каждый из нас, пользуясь свободой, должен иметь возможность выражать личные убеждения, исповедовать веру, реализовывать свои стремления и участвовать в жизни общества. В этом контексте свобода означает не преследование индивидуальных интересов, а посвящение себя служению общему благу, заявил прелат.