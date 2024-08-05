Св. Престол: достоинство человека ‒ путь к миру

2 августа, выступая на Политическом форуме высокого уровня Организации Объединённых Наций по культуре мира, архиепископ Габриеле Качча, постоянный наблюдатель Ватикана при ООН вновь подчеркнул важность продвижения социальной справедливости и глобальной солидарности.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

По словам дипломата, такие ключевые принципы, как истина, справедливость, милосердие и свобода, должны вдохновлять на создание и развитие культуры мира на всех уровнях человеческого сообщества. Социальная и экономическая справедливость — борьба с бедностью, голодом и неравенством, а также глобальная солидарность требуют активной поддержки.

Монсеньор Качча отметил, что признание достоинства каждого человека остается настоятельной потребностью. Исходя из этого Святейший Престол вновь подчеркивает, что именно в семье, особенно в процессе воспитания, дети осознают всеобщее человеческое достоинство, дарованное Богом, которое должно быть признано и защищено в любых условиях.

Каждый из нас, пользуясь свободой, должен иметь возможность выражать личные убеждения, исповедовать веру, реализовывать свои стремления и участвовать в жизни общества. В этом контексте свобода означает не преследование индивидуальных интересов, а посвящение себя служению общему благу, заявил прелат.