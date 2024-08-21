Папа: благодарность за преданное служение монсеньора Н. Трейнора

20 августа в кафедральном соборе Белфаста состоялось отпевание новопреставленного архиепископа Ноэла Трейнора, который был апостольским нунцием в Евросоюзе.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обряд погребения возглавил монсеньор Алан МакГакиан, епископ Дауна и Коннора; из Ватикана на похороны приехали кардинал Артур Рош, префект Департамента богослужений и дисциплины Таинств, и архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями.

В послании соболезнований, подписанной кардиналом Пьетро Паролином, говорится о духовной близости Папы Франциска к семье монсеньора Трейнора, а также к духовенству, к монашествующим и мирянам епархии Дауна и Коннора, которую ранее возглавлял Ноэл Трейнор. Святейший Отец выражает благодарность за преданный труд почившего прелата:

«Выражая глубокую признательность за преданное и набожное служение архиепископа Трейнора народу Божьему в этой поместной Церкви, всему ирландскому обществу, Комиссии епископских конференций Евросоюза и, в последнее время, Апостольскому Престолу, Его Святейшество в единении с вами вверяет его душу любвеобильному милосердию Христа – Доброго пастыря», - говорится в телеграмме, адресованной участникам последнего прощания с покойным архиереем.

В своей проповеди монсеньор МакГакиан отметил прежде всего миротворческое обязательство новопреставленного и упомянул о его пастырском послании от 2018 года, обращенном к молодым людям, МакГакиан подчеркнул актуальность перечисленных в нем «средневековых принципов пропорциональности, справедливости и защиты жизни на войнах, которые бушуют сегодня у нас на глазах, особенно в Газе и Украине».

Ирландский иерарх погребен в часовне Воскресения кафедрального собора Святого Петра.