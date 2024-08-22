Новый иерарх для армянских католиков в Восточной Европе

21 августа Папа Франциск назначил нового ординария для верных армян-католиков в Восточной Европе.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Окормлять Армянскую Католическую Церковь в Армении, Грузии, России и других частях восточноевропейского региона теперь будет отец Геворг Норатункян, до настоящего времени занимавший должность патриаршего викария Института патриаршего духовенства в Бзоммаре.

Монсеньор Геворг Норатункян родился в Алеппо 16 ноября 1968 года; в 1997 году завершил свое образование, получив академическую степень лиценциата по педагогике в Папском салезианском университете. Был рукоположен во священство 20 августа 1995 года. За время своего служения занимал такие должности, как проректор и позднее – ректор Малой, а затем и Высшей духовной семинарии; приходской викарий в Бурдж Хамуде (Ливан); настоятель армянской католической общины в Москве (с 2007 по 2010 год); настоятель церкви Святого Николая Толентийского в Риме: апостольский администратор ad nutum Sanctae Sedis армянского католического экзархата в Иерусалиме и Аммане; настоятель армянского католического прихода в Лионе (Франция).

Как глава Ординариата Восточной Европы отец Норатункян стал преемником Рафаэля Минасяна, который в 2021 году был избран Патриархом Киликии Армянской. После него верными Армянской Католической Церкви в этом регионе управлял апостольский администратор Микаел Бассале.

Одновременно с новым назначением отца Норатункяна Папа Франциск передал ему титулярную архиепископскую кафедру Севастии Армянской.