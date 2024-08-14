Гуманитарная помощь Папы Римского прибыла в Харьков

12 августа гуманитарная помощь от Папы Франциска прибыла в Харьков, украинский город, наиболее подверженный российским бомбардировкам. Грузовики с продовольствием (включая продукты длительного хранения), детскими товарами, средствами личной гигиены, одеждой, медикаментами и другими предметами первой необходимости прибыли спустя четыре дня после отправки из Рима.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

С начала войны Святейший Отец проявляет неустанную заботу о страждущем украинском народе, регулярно отправляя помощь в охваченные конфликтом регионы. И на этот раз гуманитарной миссией руководил Департамент службы милосердия во главе с кардиналом Конрадом Краевским, который неоднократно лично, за рулём грузовика, доставлял помощь в Украину.

Важную роль в подготовке этой миссии сыграли швейцарские гвардейцы: солдаты отправились на римский склад при украинской грекокатолической базилике Святой Софии и в течение нескольких часов вручную загружали грузовики, заполняя их доверху.

Прибывшие в Харьковскую область грузы были переданы поместной Грекокатолической Церкви. В видеообращении, опубликованном ватиканскими СМИ, глава Харьковского экзархата епископ Василий Тучапец выразил искреннюю благодарность Папе Франциску и Святейшему Престолу за проявленное сострадание и поддержку. В видеоролике, снятом на фоне собора Святого Николая, где был организован центр распределения гуманитарной помощи, иерарх отметил, что доставленные продукты и предметы первой необходимости крайне важны для харьковчан, которые ежедневно обращающихся за помощью в церковь.

Особо епископ подчеркнул значение этой гуманитарной помощи в условиях боевых действий в приграничных с Россией районах, откуда эвакуируются многочисленные семьи. «Многие прибывают в Харьков, не имея с собой ничего, кроме документов. Они остро нуждаются в еде, постельных принадлежностях и посуде, поэтому доставленные грузы имеют огромную ценность», – добавил экзарх, выразив сердечную признательность всем благотворителям, откликнувшимся на призыв о помощи.

Гуманитарная помощь из Ватикана прибыла в Харьков (12 августа 2024 г.)

Со своей стороны кардинал Краевский рассказал в интервью Ватиканскому радио: «Это действительно большая радость – получить известие о том, что грузовик с дарами Святейшего Отца и многих римлян прибыл к месту назначения в Украине. По соображениям безопасности ранее мы не могли разглашать адрес доставки: эти районы наиболее подвержены бомбардировкам, и люди там испытывают огромные страдания». Кардинал также выразил признательность швейцарским гвардейцам за преданное служение и многим римлянам, которые внесли великодушный вклад в эту миссию. Кардинал поблагодарил Папу Франциска за его неизменную заботу об истерзанной Украине, которую он постоянно упоминает в своих публичных выступлениях, призывая мир не забывать о страданиях украинского народа.