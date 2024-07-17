Ватикан: презентация книги лекций дона Луджи Джуссани

16 июля ватиканская газета «L’Osservatore Romano» организовала презентацию книги президента церковного движения «Общение и освобождение» Давиде Проспери «Революция в себе». Издание, посвящённое основателю этого движения о. Луиджи Джуссани, содержит стенограммы его бесед и лекций, прочитанных в период с 1968 по 1970 годы.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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В текстах, собранных и впервые опубликованных, отражены напряжённые разногласия, характеризовавшие культурную атмосферу конца 60-х и начала 70-х годов прошлого века.

«В период бурных 60-х, — пишет автор в предисловии, — бушующие ветры перемен сотрясают общество и проникают в ряды католического движения ‘Студенческая молодёжь’, которым до 1965 года руководил дон Луиджи Джуссани. В результате около тысячи старшеклассников и несколько сотен студентов университетов покинули это движение, чтобы присоединиться к активной борьбе за политические, экономические и социальные реформы. Дон Джуссани начал посещать Культурный центр им. Шарля Пеги, основанный в 1964 году в Милане группой выпускников и аспирантов. По словам Давида Проспери, этот центр стал началом той реальности, которая вскоре станет известна как «Общение и освобождение».



В своих лекция о. Джуссани продвигал идею общения, встречи: подобно противоядию, оно освобождает человека от эгоизма, оторванности от реальности. Проспери отмечает, что не только учение, но и свидетельство жизни основателя злободневны особенно в нашу эпоху, когда общество все больше подвержено индивидуалистическому мировоззрению, и это уже не воспринимается как проблема.

Во время презентации книги президент Культурного центра имени Максимилиана Кольбе в городе Варезе Никола Сабатини отметил:«Молодому священнику Джуссани хватило нескольких случайных встреч с молодыми людьми, называвшими себя католиками, но ничего не знающими о своей вере, чтобы оставить ‘богословский рай’ и начать работать в государственной школе с единственным намерением: ‘Передать им то, что было даровано мне’. Его миссия позволила тысячам молодых людей увидеть в христианском учении истинное богатство для их современности, которое было таким же ценным и для него самого».