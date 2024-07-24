Украина. Паролин: неутешно горе матерей, потерявших своих детей

В интервью ватиканским СМИ госсекретарь Святейшего Престола подвёл итоги своего насыщенного визита в Украину: нельзя допустить, чтобы война превратилась в одну лишь новость, в поисках путей к миру требуется креативность.

Алессандро де Каролис

Есть дипломатия, которой не помешал бы импульс изобретательности. И есть человеческая сторона, живая плоть народа, который уже два с половиной года носит в себе рану, для заживления которой потребуется немало времени. На завершение пятидневного визита – от Одессы до Киева и других мест Украины – кардинал Пьетро Паролин подвёл итоги этих дней в интервью ватиканским СМИ. В беседе с о. Мариушем Кравцем, иерарх рассказал о том, что он передаст Папе Франциску, который направил его на эту многострадальную землю в качестве своего посланника.

По словам кардинала Паролина, встречи со скорбящими украинскими матерями действительно разбивают сердце: «Что сказать в утешение ещё молодой матери, которая потеряла 25-летнего сына?.. Поражает также факт, что есть очень много погибших, и часто их тела не были возвращены». Существует человеческий долг и христианское чувство, которое требует достойного захоронения погибших, отметил иерарх. «А ведь есть ещё множество раненых, искалеченных, инвалидов. Я полагаю, эта рана будет заживать ещё долго, ибо война оставляет пагубные следы в жизни и теле общества».

Говоря о цели своего визита, госсекретарь подчеркнул, что главное послание этих дней – «сохранить внимание международного сообщества к войне, чтобы она не стала ещё одним забытым конфликтом». Хотя она идёт «в сердце Европы», существует опасность привыкания «даже к очень тяжёлым, серьёзным событиям, и война рискует превратиться просто в новость».

Необходимо и дальше поддерживать Украину, прежде всего, гуманитарной помощью», подчеркнул иерарх, призвав дипломатов к большей креативности в поиске формул, способных открыть мирные пути», поскольку, по его мнению, «до решения, достигаемого путём переговоров, ещё далеко». Госсекретарь также остановился на мирной платформе президента Зеленского: «мы поддерживали её с самого начала» как попытку мира. Она могла бы в какой-то мере помочь, хотя «мы хорошо понимали и её слабость, которая заключается в том, что в ней не участвует Россия». Кардинал подчеркнул: «Очевидно, что, когда заключается мир, он должен быть между двумя сторонами», но «мне кажется, до этого ещё далеко». Иерарх выразил надежду на то, что «удастся найти и другие формулы, которые откроют хоть какой-то проблеск в этом направлении».