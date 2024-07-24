Св. Престол: ядерное оружие – серьёзная угроза человечеству

Архиепископ Этторе Балестреро, постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН, выступил на второй сессии подготовительного комитета Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Ватиканский дипломат отметил, что текущие вооружённые конфликты, такие как война в Украине, подчёркивают необходимость неустанного поиска диалога. По словам Папы Франциска, производство и обладание ядерным оружием аморальны, они лишь создают иллюзию мира. Святейший Престол обеспокоен угрозой распространения и модернизации ядерных арсеналов, что увеличивает риск их применения, усугубляемый прогрессом информационных технологий. Такие угрозы являются оскорблением человечества, поскольку ядерная война несомненно приведёт к непоправимым последствиям с беспрецедентными человеческими жертвами.

Архиепископ подчеркнул, что нераспространение и разоружение являются не только юридическими, но и этическими обязанностями перед всем человечеством. Международный мир и стабильность возможны лишь благодаря глобальной этике солидарности и сотрудничества на службе будущего. Поэтому необходимо срочно возобновить диалог для установления ограничений на всё ядерное оружие и системы его доставки в глобальном масштабе.

По словам дипломата, ядерное оружие имеет огромные издержки, которые можно было бы направить на развитие и на удовлетворение неотложных потребностей самых бедных и уязвимых. Святейший Престол давно предложил создать глобальный фонд для борьбы с голодом и развития наибеднейших стран, финансируемый за счёт средств, которые иначе пошли бы на вооружение.

Святейший Престол убежден, что мир, свободный от ядерного оружия, возможен и необходим, подчеркнул прелат. Договоры о нераспространении и запрещении ядерного оружия могут взаимно укреплять друг друга, принимая во внимание важную роль международного партнёрства по контролю над разоружением. В условиях нынешних боевых конфликтов следует всегда помнить, что мы являемся одной человеческой семьёй, подчеркнул архиепископ Балестреро.