Ради истинного почитания Тела Христова

Важный евхаристический конгресс в США, слова святителя Иоанна Златоуста, защита жизни.

Выступая на открытии Евхаристического национального конгресса в Индианаполисе (США) вечером 17 июля, апостольский нунций Кристоф Пьер поднял важные вопросы: в чём состоит «евхаристическое возрождение» и что может послужить индикатором «евхаристического пробуждения». Истинное евхаристическое пробуждение, пояснил кардинал, хотя оно «всегда сопровождается сакраментальным почитанием» – а значит, поклонением Пресвятым Дарам, процессиями, катехизацией, – «должно выходить за рамки культовых практик». Истинное евхаристическое пробуждение, подчеркнул кардинал Пьер, означает видеть Христа в других. Не только в своей семье, друзьях и общине, но и в тех, кто кажется чужим из-за иной национальности или социального статуса, в тех, кто бросает вызов нашему образу мышления или придерживается другого мнения. Эти слова особенно злободневны в связи с поляризацией, которая охватила американское общество, не оставив в стороне и поместную Церковь.

Размышления нунция Пьера побуждают вспомнить проповедь великого Отца Церкви святителя Иоанна Златоуста, который сказал: «Хочешь ли почтить Тело Христово? Не презирай, когда видишь Христа нагим в бедных. И что пользы, если здесь, в церкви, почтишь Его шёлковыми покровами, а вне храма оставишь терпеть и холод, и наготу? <…> Что пользы если трапеза Христова полна золотых сосудов, а Сам Христос томится голодом в лице бедняков?» Иоанн Златоуст добавляет: «То же представь и о Христе, когда Он, как бесприютный странник, ходит и просит крова, а ты – вместо того, чтобы принять Его – украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лампадам серебряные цепи. <…> Украшая дом Божий, не презирай скорбящего брата; этот храм превосходнее первого».

Другой выдающийся епископ, дон Тонино Белло, заметил: «К сожалению, показная пышность наших городов позволяет легко увидеть Тело Христово в Евхаристии наших алтарей. Но она мешает заметить Тело Христово в неуютных дарохранительницах нищеты, нужды, страданий, одиночества. Вот почему наши Евхаристии эксцентричны».

Размышляя о ситуации в Соединённых Штатах, можно надеяться, что евхаристическое возрождение приведёт к ещё большему вниманию к Телу Христову в «неудобных дарохранительницах» страданий и маргинализации. Хочется надеяться, что это возрождение обновит внимание к жизни и человеческому достоинству, к слабой и беззащитной жизни нерождённых, бездомных, мигрантов. Пусть вновь обратится внимание к жизни тех, кому ежедневно угрожает насилие и бесконтрольное распространение оружия, продающегося с удивительной лёгкостью. Это бедствие особенно сильно поражает США, и для борьбы с ним недостаточно усилий христиан – последователей Того, кто в Гефсимании остановил защитный порыв Петра, приказав ему вложить меч в ножны, а затем исцелил ухо раненного апостолом слуги первосвященника.

Андреа Торниелли