Встреча Паролина и Зеленского: усилия ради справедливого и прочного мира

Утром 23 июля президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина.

Vatican News

В соцсети X Государственный секретариат сообщил об этой новости, заявив, что кардинал передал главе государства заверения «в духовной близости и приверженности Папы Римского поиску справедливого и прочного мира для многострадальной Украины».

Вечером 23 июля посол Украины при Св. Престоле Андрей Юраш сообщил в соцсети Х: «После официальной встречи с государственным секретарём Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином президент Украины Владимир Зеленский наградил Его Преосвященство орденом ‘За заслуги’, отметив его исключительную роль в развитии двусторонних отношений и поддержку Украины в страшный период российской агрессии».

В июне прошлого года Владимир Зеленский уже принимал посланника Папы Римского – главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи, и за последние годы неоднократно общался со Святейшим Отцом. В последний раз это было 28 декабря 2023 года: в соцсети X президент Украины сообщил о телефонном разговоре с Папой Франциском по случаю рождественских поздравлений, отметив, что акцент был сделан на «справедливом мире для всех нас», и поблагодарив Ватикан за поддержку работы над президентской Формулой мира.



Епископ Рима принимал украинского президента в Ватикане 13 мая 2023 года – это была вторая личная встреча после аудиенции в 2020 году и первая после вторжения России в Украину. С начала войны 24 февраля 2022 года между Папой Франциском и Зеленским состоялось несколько телефонных разговоров. Первый прошёл 26 февраля прошлого года, через два дня после начала полномасштабной войны. Комментируя эту беседу в «Твиттере», Зеленский отметил, что Папа Римский выразил глубочайшую скорбь по поводу трагических событий, происходящих в стране, и что украинский народ чувствует духовную поддержку Святейшего Отца.

Очередной телефонный разговор состоялся 22 марта 2022 года. Согласно сообщению Зеленского в «Твиттере», он рассказал Папе о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. «Следует приветствовать посредническую роль Святейшего Престола в прекращении человеческих страданий», – сказал он.

Затем, 12 августа 2022 года, состоялся ещё один телефонный разговор. На своей странице в «Твиттере» украинский президент сообщил, что в этой беседе он рассказал об ужасах, которые переживает украинское население после российского вторжения. Зеленский выразил благодарность Папе Франциску за его молитвы и выразил надежду на его визит в Киев.