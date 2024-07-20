Паролин во Львове: близость Папы, молитва и надежда на завершение войны

Папский легат начал визит в Украину. Первая остановка – во Львове. В комментарии для ватиканских СМИ кардинал Паролин отметил, что его визит подтверждает внимание, которое Святейший Отец не прекращает уделять ситуации в Украине.

О. Мариуш Кравец, SSP – Львов

Читайте также 19/07/2024 Начинается визит кардинала Пьетро Паролина в Украину Ключевым событием визита ватиканского государственного секретаря в Украину станет его участие в качестве Папского легата в заключительном богослужении паломничества в Бердичев. В ...

Встречей во Львове с представителями поместных церковных и гражданских властей начался визит в Украину кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря Святейшего Престола. Папа Франциск назначил иерарха своим легатом на заключительное богослужение национального паломничества украинских католиков латинского обряда, которое состоится 21 июля во Всеукраинском богородичном святилище в г. Бердичев.



Вечером 19 июля кардинал Паролин в сопровождении апостольского нунция в Украине архиепископа Висвальдаса Кульбокаса прибыл в резиденцию курии Львовской римско-католической архиепархии, где его встретил митрополит Мечислав Мокшицкий вместе со вспомогательными епископами Эдуардом Кавой и Леоном Малым. Во встрече принял участие владыка Владимир Груца, вспомогательный епископ Львовской архиепархии УГКЦ. Присутствовали также председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и городской председатель Львова Андрей Садовый.

Кардинал Паролин в часовне курии Львовской римско-католической архиепархии (Украина, 19 июля 2024 г.)

После краткого приветствия присутствующих Папский легат дал первый комментарий для ватиканских СМИ. Рассказывая об основных ожиданиях от поездки, он сказал:

Читайте также 19/07/2024 Епископ Скомаровский: визит кардинала Паролина – знак Божьей заботы В интервью ватиканским СМИ президент Конференции римско-католических епископов Украины поделился мыслями о значении участия Папского легата кардинала Пьетро Паролина в ...

«Причина визита связана с празднованиями в богородичном святилище в Бердичеве. Именно с этой целью Святейший Отец послал меня как своего специального представителя, также и по просьбе римско-католических епископов возвести святилище до статуса малой базилики. Итак, первой причиной будет стремление разделить с верующими это празднование и молитву, которая, естественно, будет прежде всего молитвой о мире. Это будет единогласная молитва, вознесённая к Матери Божьей, дабы она даровала мир стране, которую Святейший Отец всегда называет «истерзанной», «многострадальной Украиной». И, конечно, для меня это также возможность встретиться с властями страны, учитывая, что я уже давно получил постоянное приглашение приехать в Украину в данной ситуации войны. Поэтому после воскресных празднований будет возможность встретиться с властями, начиная, полагаю, с Президента. Там, конечно, мы будем говорить о мире, о возможных перспективах мира».

Кардинал Пьетро Паролин в резиденции курии Львовской римско-католической архиепархии (19 июля 2024 г.)

По словам Папского посланника, он приносит с собой «прежде всего духовную близость Святейшего Отца». «Этот визит, – отметил иерарх, – является очередным выражением внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине. Он очень надеется на установление мира: с самого начала Папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке (Швейцария) на миротворческой конференции. Поэтому речь идёт о близости, молитве и надежде найти способы как можно скорее положить конец этой войне».

После молитвы «Ангел Господень» о мире в Украине, которая состоялась в часовне курии Львовской архиепархии, все участники встречи разделили трапезу. После этого кардинал Паролин вместе с архиепископом Кульбокасом отправились в Киев.