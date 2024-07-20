Паролин в Одессе: «Я разделяю вашу боль из-за этой ужасной войны»

20 июня в ходе визита в Украину госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин посетил Одессу, один из городов, наиболее пострадавших от войны. Здесь он вознёс заупокойные молитвы о жертвах и призвал к справедливому и прочному миру.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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На встрече в римско-католическом соборе Успения Пресвятой Богородицы иерарх выразил слова благодарности и ободрения, сердечно приветствовав поместное духовенство и мирян, членов благотворительной организации «Каритас», представителей Православной Церкви, городскую администрацию, дипломатов и всех паломников. Иерарх отметил, что его присутствие в качестве Папского легата является знаком благословения и духовной близости к украинскому народу со стороны Папы Франциска, который «следит за ситуацией с особым вниманием, обеспокоенностью и состраданием».

В своём обращении кардинал подчеркнул, что, едва ступив на украинскую землю, почти два с половиной года опустошаемую войной, он особенно почувствовал страдания народа. Когда в кафедральном соборе поместный епископ Станислав Широкорадюк поминал павших на войне, «стала очевидна боль тех, кто потерял близких, кто был изранен». Очень многие, отметил кардинал, остались инвалидами, и он глубоко разделяет переживания тех, кто лишился своих домов и имущества, кто был вынужден уехать и найти убежище в другом месте, – «боль всех, кого так или иначе коснулась эта ужасная война».

Кардинал Паролин в в римско-католическом соборе Успения Пресвятой Богородицы (Одесса, 20 июля 2024 г.)

Папский представитель подчеркнул: «Я верю, что как христиане мы не должны терять надежду, которая по милости Божьей способна тронуть даже самые жестокие сердца». Кардинал выразил пожелание, чтобы «также с помощью доброй воли многих людей был найден способ достигнуть справедливого мира». «Именно об этом наша молитва, таково наше стремление, на это направлены наши усилия», – сказал иерарх, напомнив о цели своего визита – участии в паломничестве к национальному святилищу в Бердичеве, где в воскресенье 21 июля особым образом будут возноситься молитвы о мире по заступничеству Пресвятой Богородицы, Царицы Мира.

«Я надеюсь, что этот визит – как и предыдущие, например, поездка кардинала Дзуппи, – сможет внести небольшой вклад в созидание мира, мирного пути на этой земле. Поэтому ещё раз выражаю вам искреннюю благодарность. Желаю вам стойкости; в эти трудные времена мы рядом с вами и разделяем вашу боль, вашу надежду», – сказал иерарх.

Кардинал Паролин в православном кафедральном соборе Преображения Господня (Одесса, 20 июля 2024 г.)

В продолжение поездки в Одессу госсекретарь посетил морской порт, где встретился с гражданскими властями, а также православный кафедральный собор Преображения Господня, разрушенный российской ракетой. В конце дня кардинал нанёс визит в грекокатолический храм Св. Архистратига Михаила. В этой церкви, расположенной на окраине города, кардинал Паролин обратился к духовенству и верующим:



«Вы знаете, насколько Папа Франциск близок к Украине в эти тяжелые времена и насколько он близок ко всем верными католиками, как латинского, так и грекокатолического обряда, и ко всем жителями этой страны. Он также поощряет вас через меня быть, как говорит Священное Писание, сильными и терпеливыми во всём. Я считаю, что это самое прекрасное поощрение: быть сильными в моменты трудностей, страданий, боли. Быть терпеливыми в надежде на то, что эта ситуация вскоре закончиться и Украина сможет восстановить мир, дабы каждый мог мирно жить на своей родине и трудиться в мире», – сказал иерарх, заверяя присутствующих в своих молитвах и прося молиться о Папе Римском и его сотрудниках.