Паролин – представителям религий: надежда на справедливый мир

Боль и страдания страны, истерзанной двумя с половиной годами войны, а также вера и надежда на скорейшее достижение справедливого мира стали главными темами встречи кардинала Пьетро Паролина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась вечером 22 июля в апостольской нунциатуре в Киеве и завершила четвёртый день визита государственного секретаря Ватикана в Украину, куда он прибыл 19 июля в качестве специального посланника Папы Римского.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Война – очень сложная тема, – подчеркнул в своём выступлении кардинал Паролин, – но её общим знаменателем являются боль и страдания». Иерарх сделал сильный акцент на отказе от войны как одном из основополагающих принципов международного права. Вслед за Папой Франциском государственный секретарь напомнил, что война никогда не может быть использована как средство решения международных проблем: «Война – это всегда поражение». Тем не менее, продолжил кардинал, существует надежда на скорейшее завершение конфликта и возвращение справедливого мира в Украину. Эта надежда, по словам кардинала, укрепляется сотрудничеством религиозных институций, основанным на вере. «Для Бога нет ничего невозможного, и наша вера способна преобразить реальность».

Госсекретарь выделил три уровня деятельности Святейшего Престола в этом контексте. Первый – это поддержание осознания войны в Украине, ибо существует тенденция забывать конфликты: «Их так много, что даже эта война со временем рискует превратиться в рутину».

Второй уровень – гуманитарная помощь. Святейший Престола обязался помогать страждущему украинскому народу. Конкретный вклад вносит кардинал-элемозинарий Конрад Краевский, который от имени Папы оказывает местному населению различную помощь. Госсекретарь также подтвердил приверженность Святейшего Престола возвращению домой украинских детей, насильно вывезенных в Россию, а также материальной и духовной помощи военнопленным в надежде на их освобождение.

Кардинал Паролин на встрече с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (Киев, 23 июля 2024 г.)

Третьим уровнем является дипломатия. Ватиканская дипломатия существует для содействия созиданию мира, его восстановления и предотвращения конфликтов. Иерарх напомнил о миссии кардинала Маттео Дзуппи в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине, а также об участии Святейшего Престола в качестве наблюдателя и в гуманитарном аспекте Формулы мира президента Зеленского, а также на швейцарском саммите по Украине. Кардинал также упомянул неоднократные призывы Папы Франциска в отношении Украины. «Мы, конечно, не хотим занимать место мирной инициативы президента Зеленского, мы её поддерживаем, но также считаем, что могут существовать и другие формы, которые – если их примут обе стороны – могут открыть пути к миру», – уточнил иерарх.

Государственный секретарь коснулся вопроса всеобщей мобилизации, введённой в Украине на законодательном уровне. «По мнению Святейшего Престола, служители культа не должны участвовать в этой мобилизации, – отметил кардинал. – Необходимо найти способ освободить их от неё, но не из соображений привилегии, поскольку все должны вносить собственный вклад, а потому что пастырям, по сути, нельзя брать в руки оружие. Если общины лишатся своих пастырей, это нанесет огромный ущерб обществу, лишив его духовной помощи, утешения и поддержки».

В конце речи кардинал Паролин призвал членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций смело продолжать совместную работу. «Да благословит вас Господь и да приблизит день справедливого мира в Украине, ради которого, с Божьей помощью, мы все трудимся», – заключил госсекретарь Святейшего Престола.