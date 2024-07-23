Паролин: Папа Франциск посвящает особое внимание Украине

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин у входа в храм Святого Николая в Киеве (22 июля 2024 г.)

22 июля, четвёртый день поездки государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина в Украину, был посвящён встречам с представителями власти, с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, а также визиту в столичный римско-католический храм Святого Николая.

Vatican News

В Киеве ватиканский иерарх встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В своих официальных аккаунтах в социальных сетях премьер-министр и председатель Верховной Рады выразили кардиналу признательность за его визит в Украину, который свидетельствует о высоком уровне внимания к ситуации в стране.

Согласно правительственным источникам, в беседе премьер-министра с госсекретарём Святейшего Престола были, в частности, затронуты темы оказания гуманитарной помощи и активного участия в процессе возвращения из России украинских детей и пленных.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также выразил благодарность за поддержку и солидарность, которые Святейший Престол оказывает украинскому народу в виде гуманитарной помощи.

Кардинал Паролин на встрече с представителями власти (Верховная Рада, Киев, 24 июля 2024 г.)

Во второй половине дня кардинал Паролин в сопровождении апостольского нунция прибыл в римско-католический приход Святого Николая, который духовно окормляют священники из Конгрегации облатов-миссионеров Непорочной Девы Марии. В этом храме размещён Национальный дом органной и камерной музыки, и помещение до сих пор не возвращено католической общине. В сентябре 2021 г. в церкви вспыхнул пожар, который нанёс значительный ущерб, уничтожив также орган, установленный более сорока лет назад.

Кардинал Паролин в римско-католическом приходе Святого Николая (Киев, 24 июля 2024 г.)

Кардинал заверил местное духовенство и прихожан: «Папа Франциск с большой любовью и благосклонностью сопровождает вас, с особенным вниманием к вашей родине и ситуации войны, в которой она находится. Он молится о вас, а также даёт конкретные знаки. Моё присутствие здесь, среди вас, – это также выражение любви и приверженности Папы к вам и ко всей Украине».

Иерарх добавил, что Святейший Отец проинформирован о ситуации с храмом, с помощью своих сотрудников он внимательно следит за этим вопросом и надеется, что «ситуация как можно скорее разрешится, чтобы вы были в этой прекрасной церкви как в собственном доме». В конце визита кардинал возглавил совместную молитву о Папе Римском, о мире в Украине и об этом приходе.

По возвращении в резиденцию апостольской нунциатуры госсекретарь Святейшего Престола встретился с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).