Послания Дженовезе о Пресвятой Троице одобрены Ватиканом

Ватиканский Департамент вероучения одобрил духовный опыт Джоаккино Дженовезе, учителя музыки из итальянской области Комо, касающийся тайны милосердной Пресвятой Троицы. Признание стало возможным благодаря новым правилам департамента в отношении явлений сверхъестественного характера.

В 2000 году Дженовезе, серьёзный и сдержанный человек, пережил мистический опыт, связанный с Пресвятой Троицей: он ощутил живое присутствие этой тайны и стал приглашать других присоединиться к нему в молитве. В 2010 году церковь, где произошли эти события, получила статус святилища Пресвятой Троицы Милосердия.

Префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес в письме епископу Комо кардиналу Оскару Кантони подчёркивает центральную роль Пресвятой Троицы как источника милосердия, отражённую в трудах Дженовезе. Иерарх отмечает, что этот духовный опыт способствует возрождению тринитарного благочестия, важность которого была вновь осознана в прошлом веке. Не подтверждая подлинности этих частных мистических переживаний, Церковь не возражает против благочестия, сформированного на их основе.

В письме префекта также указываются аспекты, требующие уточнения. В частности, использование множественного «тринитарного» числа («Мы, Милосердие, <…> воплотились») для обозначения воплощения признано богословски неверным, поскольку воплотился лишь Сын Божий. Дженовезе сам признавал неточности в своих трудах, и многие из его поздних сочинений содержат разъяснения, согласующиеся с учительством Католической Церкви.

Кардинал Фернандес отмечает, что при публикации антологии произведений Дженовезе следует избегать текстов, содержащих противоречивые высказывания. Любые будущие духовные послания должны быть оценены епископом Комо в сотрудничестве с Департаментом вероучения Святейшего Престола.