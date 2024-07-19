Начинается визит кардинала Пьетро Паролина в Украину
Vatican News
19 июля госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин отправится в Украину в качестве специального посланника Папы Римского по случаю заключительных богослужений паломничества в богородичном святилище в Бердичеве.
Согласно программе официального визита, который продлится с 19 по 24 июля, Папский представитель посетит курию архиепископа-митрополита латинского обряда во Львове, а затем совершит поездку в Одессу. В воскресенье иерарх возглавит Святую Мессу в Бердичеве на завершение паломничества украинских католиков. На следующий день кардинал посетит в Киеве грекокатолический кафедральный собор, встретится с Верховным архиепископом Киевским и Галичским Святославом Шевчуком, а также с представителями власти и религиозными лидерами.