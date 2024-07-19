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Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин  (Daniele Scudieri - Imagoeconomica)
ВАТИКАН

Начинается визит кардинала Пьетро Паролина в Украину

Ключевым событием визита ватиканского государственного секретаря в Украину станет его участие в качестве Папского легата в заключительном богослужении паломничества в Бердичев. В ходе поездки иерарх встретится с представителями власти и религиозными лидерами.

Vatican News  

19 июля госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин отправится в Украину в качестве специального посланника Папы Римского по случаю заключительных богослужений паломничества в богородичном святилище в Бердичеве.

Согласно программе официального визита, который продлится с 19 по 24 июля, Папский представитель посетит курию архиепископа-митрополита латинского обряда во Львове, а затем совершит поездку в Одессу. В воскресенье иерарх возглавит Святую Мессу в Бердичеве на завершение паломничества украинских католиков. На следующий день кардинал посетит в Киеве грекокатолический кафедральный собор, встретится с Верховным архиепископом Киевским и Галичским Святославом Шевчуком, а также с представителями власти и религиозными лидерами.

19 июля 2024, 11:39
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