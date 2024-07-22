Кардинал Паролин посетил в Киеве резиденцию главы УГКЦ

Третий день поездки госсекретаря Святейшего Престола в Украину, 21 июля, завершился посещением грекокатолического собора Воскресения Христова и резиденции Верховного архиепископа Киевского и Галичского Блаженнейшего Святослава Шевчука, главы Украинской Грекокатолической Церкви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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После заключительной Мессы Всеукраинского паломничества католиков латинского обряда в Бердичеве кардинал Паролин прибыл в Киев и в сопровождении апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса посетил главный храм украинских грекокатоликов, где его приветствовал Блаженнейший Святослав Шевчук.

В обращении к присутствующим кардинал с удовлетворением отметил прогресс в строительстве резиденции и сказал:

«Очевидно, что время моего визита в Украину не является приятным: мы все знаем ситуацию. Но я приехал именно в связи с этой ситуацией, чтобы помолиться вместе с вами. Сегодня утром я говорил в проповеди, что роль Церкви должна быть пророческой, по образу пророка Илии. Необходимо призывать к усердной молитве о мире, исходя из убеждения, что с Богом всё возможно. Даже если наши надежды всегда скудны и ограничены, мы знаем, что Господь гораздо больше нас самих, наших сердец и возможностей. Поэтому я принёс послание духовной близости от Папы Римского. На протяжении долгих лет Святейший Отец выражал это разными способами. Вот и сегодня, в воскресенье, он снова упомянул войну в Украине, употребив прилагательное 'истерзанная' Украина. Затем он говорил и о других конфликтах. Так что с самого начала Папа проявил большую близость, глубокое соучастие в страданиях вашего народа. Итак, моё присутствие добавляет что-то, скажем так, ‘живое’ к этому присутствию Папы, который разделяет боль, но прежде всего желает помочь открыть пути мира, решения этой войны. Хочется надеяться, что и это моё присутствие сможет внести какой-то небольшой вклад в этом отношении, в том числе благодаря завтрашней встрече с гражданскими властями».

Визит кардинала Паролина в собор Воскресения Христова (Киев, 21 июля 2024 г.)

Глава УГКЦ рассказал высокому гостю о событиях начала полномасштабного российского вторжения и осады Киева, когда это место послужило убежищем для многих семей из близлежащих домов. Затем последовала молитва у гробницы кардинала Любомира Гусара, предшественника Блаженнейшего Святослава Шевчука. В конце визита в резиденцию Верховного архиепископа все помолились в часовне, воззвав к заступничеству Пречистой Царицы мира.