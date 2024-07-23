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ВАТИКАН

Кардинал Паролин посетил больницу «Охматдет» и Софийский собор

Подходит к завершению официальный визит в Украину государственного секретаря Святейшего Престола. Утром 23 июля кардинал Пьетро Паролин посетил детскую больницу «Охматдет», которая две недели назад пострадала от попадания российской крылатой ракеты.

О. Мариуш Кравец, SSP  Киев  

Ватиканского гостя встретили министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, а также генеральный директор больницы Владимир Жовнир, который рассказал о деятельности «Охматдет» и о разрушениях, вызванных обстрелом 8 июля. Госсекретарь осмотрел разрушенный корпус и побывал в повреждённом кабинете главного врача.

В ходе визита иерарх посетил действующие корпуса больницы, которая постаралась поскорее восстановить свою деятельность. Медучреждение оснащено уникальным оборудованием, необходимым для оказания помощи маленьким пациентам. Посланник Святейшего Отца благословил детей, которые уже в юном возрасте встретились с неописуемыми страданиями, и обратился со словами ободрения к их родителям и родственникам, сердечно поблагодарив врачей и медперсонал. С руководством киевской больницы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с ватиканской детской больницей Bambino Gesù.

Визит кардинала Паролина в детскую больницу «Охматдет» (Киев, 23 июля 2024 г.)
Визит кардинала Паролина в детскую больницу «Охматдет» (Киев, 23 июля 2024 г.)

Затем государственный секретарь вместе с сопровождением направился в Национальный заповедник «София Киевская», где гостей встретила генеральный директор Неля Куковальская. Кардинал осмотрел собор Святой Софии и историческую экспозицию. Перед величественной мозаикой Богородицы Оранты иерарх предложил вознести молитву Пресвятой Деве, и члены ватиканской делегации спели на латинском языке древний гимн Salve Regina («Славься, Царица»). В конце визита государственный секретарь оставил запись в книге почётных гостей.

Визит кардинала Паролина в Национальный заповедник «София Киевская» (Киев, 23 июля 2024 г.)
Визит кардинала Паролина в Национальный заповедник «София Киевская» (Киев, 23 июля 2024 г.)
23 июля 2024, 16:18
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