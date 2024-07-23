Кардинал Паролин посетил больницу «Охматдет» и Софийский собор

Подходит к завершению официальный визит в Украину государственного секретаря Святейшего Престола. Утром 23 июля кардинал Пьетро Паролин посетил детскую больницу «Охматдет», которая две недели назад пострадала от попадания российской крылатой ракеты.

О. Мариуш Кравец, SSP – Киев

Ватиканского гостя встретили министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, а также генеральный директор больницы Владимир Жовнир, который рассказал о деятельности «Охматдет» и о разрушениях, вызванных обстрелом 8 июля. Госсекретарь осмотрел разрушенный корпус и побывал в повреждённом кабинете главного врача.

В ходе визита иерарх посетил действующие корпуса больницы, которая постаралась поскорее восстановить свою деятельность. Медучреждение оснащено уникальным оборудованием, необходимым для оказания помощи маленьким пациентам. Посланник Святейшего Отца благословил детей, которые уже в юном возрасте встретились с неописуемыми страданиями, и обратился со словами ободрения к их родителям и родственникам, сердечно поблагодарив врачей и медперсонал. С руководством киевской больницы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с ватиканской детской больницей Bambino Gesù.

Визит кардинала Паролина в детскую больницу «Охматдет» (Киев, 23 июля 2024 г.)

Затем государственный секретарь вместе с сопровождением направился в Национальный заповедник «София Киевская», где гостей встретила генеральный директор Неля Куковальская. Кардинал осмотрел собор Святой Софии и историческую экспозицию. Перед величественной мозаикой Богородицы Оранты иерарх предложил вознести молитву Пресвятой Деве, и члены ватиканской делегации спели на латинском языке древний гимн Salve Regina («Славься, Царица»). В конце визита государственный секретарь оставил запись в книге почётных гостей.