Индульгенции по случаю IV Всемирного дня бабушек и дедушек
Vatican News
Декрет об индульгенциях издан с целью «укрепить благочестие верных и способствовать спасению душ»; в силу полномочий, данных Апостольской пенитенциарии («Трибуналу милосердия») Святейшим Отцом Франциском, черпая «из небесных сокровищ Церкви», она предоставляет полную индульгенцию бабушкам, дедушкам, пожилым людям и всем верным, которые, побуждаемые истинным духом покаяния и милосердия, 28 июля примут участие в богослужениях по всему миру. Полная индульгенция может быть применена также к усопшим верным.
В этот же день будет предоставлена полная индульгенция тем верным, которые посвятят должное время посещению пожилых людей, которые нуждаются в помощи или испытывают трудности, например, инвалидов, одиноких и больных.
Полную индульгенцию могут стяжать также пожилые, страдающие от недугов, и все, у кого нет возможности выйти из дома по серьезным причинам, если они духовно присоединятся к священнопразднованию Всемирного дня и предадут в руки милосердного Бога свои молитвы, боль и страдания, прежде всего в те моменты, когда по средствам массовой коммуникации будут передаваться различные богослужения, посвященные этому празднику.
Апостольская пенитенциария напоминает, что ко всем этим условиям для получения индульгенций добавляются общие и обязательные условия, которые должны быть соблюдены всегда для стяжания любой индульгенции: необходимо приступить к Таинству Исповеди, Святому Причастию и помолиться о нуждах Святейшего Отца, а также необходимо быть полностью отстраненными от всякого греха.
«Итак, – говорится в заключительной части декрета, – чтобы осуществление этой возможности стяжания Божественной благодати властью Ключей Церкви была облегчена пастырским милосердием, Пенитенциария настоятельно просит священников, имеющих соответствующие полномочия для выслушивания исповедей, быть в распоряжении, в духе щедрости и готовности, для совершения Таинства Покаяния».