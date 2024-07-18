Индульгенции по случаю IV Всемирного дня бабушек и дедушек

Апостольская пенитенциария обнародовала декрет об индульгенциях по случаю Четвёртого всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, который будет отмечаться 28 июля на тему «Не отвергни меня во время старости» (Пс 70,9).

Vatican News

Читайте также 14/05/2024 Послание Папы на IV Всемирный день бабушек и дедушек Папа Франциск обнародовал послание на Четвёртый всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 28 июля на тему «Не отвергни меня во время старости» ...

Декрет об индульгенциях издан с целью «укрепить благочестие верных и способствовать спасению душ»; в силу полномочий, данных Апостольской пенитенциарии («Трибуналу милосердия») Святейшим Отцом Франциском, черпая «из небесных сокровищ Церкви», она предоставляет полную индульгенцию бабушкам, дедушкам, пожилым людям и всем верным, которые, побуждаемые истинным духом покаяния и милосердия, 28 июля примут участие в богослужениях по всему миру. Полная индульгенция может быть применена также к усопшим верным.

В этот же день будет предоставлена полная индульгенция тем верным, которые посвятят должное время посещению пожилых людей, которые нуждаются в помощи или испытывают трудности, например, инвалидов, одиноких и больных.

Полную индульгенцию могут стяжать также пожилые, страдающие от недугов, и все, у кого нет возможности выйти из дома по серьезным причинам, если они духовно присоединятся к священнопразднованию Всемирного дня и предадут в руки милосердного Бога свои молитвы, боль и страдания, прежде всего в те моменты, когда по средствам массовой коммуникации будут передаваться различные богослужения, посвященные этому празднику.

Читайте также 30/08/2021 Трудные вопросы: полная индульгенция С какой целью можно получить множество раз полную индульгенцию, если она - полная, то есть ококнчательная? Зачем служить Мессу об одном и том же усопшем много раз?

Апостольская пенитенциария напоминает, что ко всем этим условиям для получения индульгенций добавляются общие и обязательные условия, которые должны быть соблюдены всегда для стяжания любой индульгенции: необходимо приступить к Таинству Исповеди, Святому Причастию и помолиться о нуждах Святейшего Отца, а также необходимо быть полностью отстраненными от всякого греха.

«Итак, – говорится в заключительной части декрета, – чтобы осуществление этой возможности стяжания Божественной благодати властью Ключей Церкви была облегчена пастырским милосердием, Пенитенциария настоятельно просит священников, имеющих соответствующие полномочия для выслушивания исповедей, быть в распоряжении, в духе щедрости и готовности, для совершения Таинства Покаяния».