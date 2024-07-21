Паролин: помолимся о чуде мира для многострадальной Украины

Папский легат кардинал Пьетро Паролин на Святой Мессе в богородичном святилище в Бердичеве (Украина, 21 июля 2024 г.)

Утром 21 июля госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин возглавил в богородичном святилище Бердичева торжественную воскресную Мессу, которая ознаменовала завершение всеукраинского паломничества. Папский представитель молился о чуде желанного мира для Украины, подчеркнув, что «для Бога нет ничего невозможного».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Ватиканского гостя тепло приветствовали члены Епископской конференции латинского обряда во главе с монсеньором Виталием Скомаровским, глава Грекокатолической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук и глава Мукачевской грекокатолической епархии епископ Теодор Мацапула. На богослужении присутствовали представители власти и дипломатического корпуса, паломники из разных уголков страны и делегации из-за рубежа.

Приветствуя госсекретаря Святейшего Престола и участников Мессы, епископ Киевско-Житомирский Виталий Кривицкий зачитал декрет Департамента богослужений и дисциплины Таинств о возведении местного храма в статус малой базилики и объявил об индульгенции, предоставленной участникам богослужения.

В качестве Паского легата кардинал Пьетро Паролин передал паломникам отеческие объятия и благословение Святейщего Отца и в своей проповеди отметил, что верующие собрались у алтаря Господня в Бердичеве, дабы почтить Пречистую Деву в её чудотворной иконе – «Царицу и Украшение Украины». Наряду со святилищем Богоматери Зарваницкой Бердичев стал одним из крупнейших духовных центров католической общины Украины, прославившись великими чудесами по заступничеству Пресвятой Девы. «Невозможное для людей возможно для Бога», – подчеркнул кардинал, комментируя литургические чтения.

«Сегодня Церковь в Украине также призвана выполнять пророческую миссию, подобную миссии Илии: призывать к непрестанной молитве, дабы Господь обратил сердца тех, кто отступил от Его путей и стал рабом собственной гордыни, кто сеет насилие и смерть, попирая в других достоинство детей Божьих».

Папский посланник призвал христиан молиться о стойкости для миротворцев и просить Небесного Врача исцелить людей от «смертельных болезней» алчности, тщеславия, гнева, ярости, войны и убийства: дабы Он заменил их каменные сердца на сердца из плоти.

Святая Месса в богородичном святилище в Бердичеве (Украина, 21 июля 2024 г.)

«Никогда не теряйте упования и надежды на Бога, особенно сегодня, когда кажется, что зло одерживает верх, когда ужасы войны, боль многочисленных жертв и массовые разрушения подрывают веру в Божественную благость, когда у нас опускаются руки и не остаётся сил даже на молитву. <…> Сегодня Украина переживает тёмный час Голгофы. Душераздирающе осознавать, что пока мы находимся здесь, в другой части страны идут бои и не прекращаются обстрелы. И хотя пока ещё трудно разглядеть на горизонте пасхальный свет мира, доказательство победы жизни – воскресение Христово – укрепляет нашу веру и надежду и показывает, что последнее слово не останется за смертью».

Святая Месса в богородичном святилище в Бердичеве (Украина, 21 июля 2024 г.)

Кардинал напомнил, что именно у подножия Креста Мария охватила своим материнством всех людей; она с великой нежностью, непрестанно ведёт нас к своему Сыну. Это символизирует икона Пресвятой Богородицы Бердичевской, Одигитрии: её лик отражает Божественную красоту и благость, призывая людей быть ближе к Богу.

В конце проповеди иерарх помолился о мире в Украине и о её многострадальном народе, о благом будущем для молодёжи, о любви в семьях, об утешении стариков и больных, о защитниках своей родины и возвращении пленных. «Вверим Пресвятой Деве наши желания и мольбы», – призвал украинских паломников кардинал Паролин.

В конце Святой Мессы монсеньор Павел Гончарук, епископ Харьковско-Запорожской епархии латинского обряда, вознёс молитвенный акт посвящения Украины Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии. Со своей стороны президент Конференции римско-католических епископов в Украине монсеньор Виталий Скомаровский обратился со словами благодарности ко всем паломникам и гостям. Епископ особо поблагодарил Папского легата и попросил передать Святейшему Отцу признательность за молитвы и память об украинском народе.

На площади перед святилищем кардинал Паролин благословил статуи св. Архангела Михаила, которые затем были торжественно переданы представителям каждой украинской епархии. Эти статуи освящены во время паломничества главы римско-католического епископата монсеньора Скомаровского в святилище Архангела Михаила на горе Гаргано в Италии 8 июня 2024 года. Кардинал Паролин призвал верующих взирать на мужество архангела: «Он показывает, что победа исходит от Бога. Поэтому через веру, через упование на Божий промысел в вас совершается победа добра над злом. Да воцарится мир в ваших сердцах, чтобы он воцарился и на вашей родине. Да благословит Всемогущий Бог Украину и дарует ей мир».

(Обновлено в 17:30)