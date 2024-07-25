Athletica Vaticana: Олимпиада – противоядие от военных игр

Официальная мультиспортивная ассоциация Святейшего Престола Athletica Vaticana направила открытое письмо участникам Олимпийских игр, которые начнутся в Париже 26 июля. В послании, проникнутом духом мира и братства, подчёркивается важность традиционных международных соревнований в современном мире, полном войн, напряжённости и несправедливости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа Франциск и Athletica Vaticana неоднократно поддерживали идею олимпийского перемирия. Этот аспект, а также участие команды беженцев являются важными шагами на пути к миру, которые сегодня особенно необходимы, отмечается в послании. Цитируя Святейшего Отца, ватиканские атлеты подчёркивают: Олимпийские и Паралимпийские игры – «это прежде всего истории людей, которые сегодня не в силах остановить ‘фрагментарную третью мировую войну’, но они предлагают человечеству возможность стать более братским».

В письме отмечается, что спорт является популярным универсальным языком, понятным всем. Участники Олимпиады воплощают истинные ценности спорта: энтузиазм, инклюзивность, братство, командный дух, вовлечённость, преодоление испытаний и самопожертвование. Каждая изнурительная тренировка, каждый преодолённый барьер и каждый момент трудностей привели их к парижским состязаниям.

По словам Папы Франциска, спорт – это не только победы и поражения, но и жизненное путешествие, которое никто не проходит в одиночку. Спорт подобен эстафете в «марафоне жизни», где важно, чтобы никто не оставался позади. Братская близость адресована тем, кто ежедневно сталкивается с войной, бедностью, страхом и несправедливостью: эти люди свидетельствуют о принятии, надежде и искуплении.

Athletica Vaticana повторяет призыв Святейшего Отца к спортсменам сохранять справедливость и любительский дух бескорыстности. Олимпийские и Паралимпийские игры могут стать «противоядием от военных игр» и благоприятной стратегией мира. Они могут напомнить о том, что в спорте, как и в жизни, каждый человек должен чувствовать поддержку команды, семьи и сообщества, подчёркивается в послании спортивной ассоциации Святейшего Престола.