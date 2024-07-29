APSA: в 2023 году прибыль составила 45,9 млн евро

Управление имуществом Апостольского Престола (APSA) обнародовало финансовый отчёт за 2023 год, показавший значительные результаты: прибыль в размере 45,9 миллионов евро. Такие показатели стали возможны благодаря постоянным усилиям по увеличению доходов и контролю расходов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Комментируя документ, президент APSA архиепископ Джордано Пиччинотти подчеркнул важность устойчивого управления, которое не нарушает целостность активов Святейшего Престола и не требует продажи недвижимости. Согласно финансовому отчёту, организация внесла вклад в размере 37,9 миллионов евро в миссию Папы Римского и увеличила собственный капитал на 7,9 миллионов евро.

В 2023 году финансовый институт Ватикана продемонстрировал экономический профицит в 27,6 миллионов евро от управления движимым имуществом. Особое внимание уделялось тому, чтобы инвестиционная политика соответствовала принципам социальной доктрины Церкви, параметрам доходности и риска. APSA управляет более чем 5000 единицами недвижимости в Италии и за рубежом, большая часть которых находится в Риме и области, и в 2023 году управление недвижимостью принесло 35 миллионов евро прибыли. APSA активно модернизирует свои технологии и сотрудничает с профессионалами; в минувшем году были введены новые правила аренды, пересмотрены методы расчёта стоимости недвижимости. Около 19,2% недвижимости сдаётся по рыночным ставкам, 10,4% – по льготным и 70,4% – бесплатно.

Архиепископ Пиччинотти заявил, что APSA планирует улучшить административные процессы управления, эффективно адаптироваться к новому законодательству о подряде, а также умножить ресурсы для эффективного выполнения возросших обязанностей.