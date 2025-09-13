Земля искусства и святости: Папа о дарах Умбрии для Церкви

13 сентября в базилике Св. Петра Папа Лев XIV приветствовал верующих, прибывших на юбилейное паломничество из итальянской области Умбрия.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напомнил, что путь паломника – это не только физическое путешествие, но прежде всего дорога сердца. Прохождение через Святые врата становится знаком прощения и началом обновлённой жизни, а Евхаристия собирает воедино христиан, которые приносят в дар Господу самих себя и всё, что у них есть.

Папа назвал Умбрию «зелёным сердцем Италии», сокровищницей искусства, землёй святых. Мистики, поэты, богословы, молчаливые анахореты, женщины веры, восторженные молодые люди «из века в век передавали друг другу одно и то же чудесное наследие: Евангелие Иисуса». Особое внимание Лев XIV уделил недавно канонизированному юному Карло Акутису, чья жизнь стала напоминанием: святость не исчерпана в прошлом, но и сегодня даёт благоуханные плоды. В этом контексте Папа привёл слова Павла VI о том, что мир нуждается в красоте, чтобы не впасть в отчаяние. Драгоценная красота неподвластна времени, она соединяет поколения, и умбрийские верующие окружены ею во многих аспектах.

«Любите её и цените, позвольте ей говорить вам о Боге и станьте в свою очередь её провозвестниками».

В конце обращения Лев XIV преподал гостям благословение и призвал идти от алтаря Евхаристии в мир «как миссионеры любви и примирения».