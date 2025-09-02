В сентябре Папа призывает к ответственности за общий дом

Молиться о должном отношении ко всему творению Папа Лев XIV призывает верующих молиться в сентябре 2025 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Помолимся, дабы, вдохновленные святым Франциском, мы ощутили свою взаимозависимость со всеми творениями, возлюбленными Богом, достойными любви и уважения», – призывает Епископ Рима в видеопослании, опубликованном 2 сентября Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.

Лев XIV возносит молитву:

Господи, Ты возлюбил всё, что создал,

и ничто не существует вне тайны Твоей нежности.

Каждое существо, сколь бы малым оно ни было,

– плод Твоей любви и имеет своё место в этом мире.

Даже самая простая и короткая жизнь окружена Твоим попечением.

И сегодня мы, подобно святому Франциску Ассизскому, хотим воскликнуть:

«Прославлен будь, о мой Господь!».

Через великолепие творения

Ты являешь Себя источником блага. Взываем к Тебе:

открой наши очи, дабы мы узрели Тебя

и, постигая тайну Твоей близости ко всему созданному,

осознали, что мир – это нечто большее, чем нерешённая проблема.

Это тайна, которую надлежит созерцать с благодарением и надеждой.

Помоги найти Твое присутствие во всём творении,

чтобы, целиком распознав его,

мы почувствовали себя ответственными за наш общий дом,

в котором Ты просишь нас беречь, почитать и защищать

жизнь во всех её формах и проявлениях.

Хвала Тебе, Господи!

Аминь.