В сентябре Папа призывает к ответственности за общий дом
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Помолимся, дабы, вдохновленные святым Франциском, мы ощутили свою взаимозависимость со всеми творениями, возлюбленными Богом, достойными любви и уважения», – призывает Епископ Рима в видеопослании, опубликованном 2 сентября Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.
Лев XIV возносит молитву:
Господи, Ты возлюбил всё, что создал,
и ничто не существует вне тайны Твоей нежности.
Каждое существо, сколь бы малым оно ни было,
– плод Твоей любви и имеет своё место в этом мире.
Даже самая простая и короткая жизнь окружена Твоим попечением.
И сегодня мы, подобно святому Франциску Ассизскому, хотим воскликнуть:
«Прославлен будь, о мой Господь!».
Через великолепие творения
Ты являешь Себя источником блага. Взываем к Тебе:
открой наши очи, дабы мы узрели Тебя
и, постигая тайну Твоей близости ко всему созданному,
осознали, что мир – это нечто большее, чем нерешённая проблема.
Это тайна, которую надлежит созерцать с благодарением и надеждой.
Помоги найти Твое присутствие во всём творении,
чтобы, целиком распознав его,
мы почувствовали себя ответственными за наш общий дом,
в котором Ты просишь нас беречь, почитать и защищать
жизнь во всех её формах и проявлениях.
Хвала Тебе, Господи!
Аминь.