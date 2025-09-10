Св. Отец призвал кармелитов хранить единство и братство

Папа Лев XIV направил послание участникам Генерального капитула Ордeна братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармил, который с 9 по 26 сентября проходит в индонезийском городе Маланг.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В контексте Юбилейного года Епископ Рима выражает надежду, что время, которое кармелиты проведут вместе, станет для них возможностью для духовного обновления.

Монашеский капитул проходит на тему распознавания миссии ордена. В своём послании Лев XIV называет сердцем кармелитского пути совместную молитвенную жизнь, основу служения Церкви и миру. Безмолвная молитва и забота друг о друге не только питают внутреннюю жизнь, но и становятся ключом к прочтению знамений времени. Увидеть мир глазами бедных, о чём говорится в Конституциях ордена, – значит услышать зов Евангелия и ответить на него тихим постояннством любви.

Святейший Отец приводит 20-й параграф древнего кармелитского Правила: «У вас должно быть какое-то занятие». Эта простая фраза приобретает глубокий смысл, ибо труд кармелитов должен воплощать взгляд Христа – мягкий, милостивый, охватывающий каждого. Это может быть проповедь на духовных упражнениях, служение в приходе, наставничество молодёжи или духовное сопровождение, отмечает Папа.

«Я молюсь, чтобы узы любви в ваших общинах свидетельствовали о даре единства, особенно там, где общество разделено и поляризовано».

В конце послания Лев XIV вверяет работы капитула заступничеству Пресвятой Девы с горы Кармил, «под чьим покровом мы обретаем защиту и мир», и преподаёт апостольское благословение в качестве залога мудрости, радости и мира в Господе.