Св. Отец: Лампедуза – врата Европы, оплот человечности

Проект «Жесты гостеприимства», который 12 сентября представили на итальянском острове Лампедуза, стал кандидатом на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По этому случаю Папа Лев XIV обратился к участникам проекта с приветственным видеопосланием.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Своё обращение Епископ Рима начинает с местного слова «o’scià» («дыхание жизни»), напоминая, что именно у «дверей Европы» родилось уникальное свидетельство помощи мигрантам, достигшим острова. Папа глубоко благодарен поместной Церкви, спасателям, волонтёрам, врачам, мэрам, священникам и простым жителям:

«Вы оплот той человечности, которую стремятся подорвать крикливые доводы, атавистические страхи и несправедливые меры. Не бывает справедливости без сострадания, как нет законности без внимания к чужой боли».

Вспоминая о матерях и детях, утонувших в Средиземном море, Папа подчёркивает, что память о погибших остаётся незаживающей раной. Выжившие никогда не забудут доброты тех, кто их принял; многие из мигрантов «стали тружениками справедливости и мира, ибо доброта заразительна». Цитируя своего предшественника Франциска, Папа упоминает «глобализацию безразличия», которая сегодня часто перерастает в «глобализацию бессилия». «История разрушается сильными мира сего, но спасается смиренными, праведниками и мучениками», – подчёркивает Святейший Отец, призывая к «культуре примирения»: учиться прощать, разрушать невидимые стены между народами.

«У нас одни надежды. Не существует врагов – есть только братья и сёстры».

Свидетельство Лампедузы вовсе не капля в море, а огромное усилие гостеприимства, которое способно изменить историю, наполнив её дыханием Святого Духа, подчёркивает Папа, вверяя Лампедузу и всех, кто нашёл здесь приют, заступничеству Пресвятой Богородицы.

На презентации проекта состоялся концерт известного итальянского композитора Джованни Аллеви.