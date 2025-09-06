Св. Отец: Крест Христа – главное сокровище жизни

В субботу 6 сентября на площади Св. Петра Папа Лев XIV обратился к паломникам с катехизическим наставлением о надежде, связанной с поиском Царства Божия.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец отметил, что Рим с его богатейшей историей укрепляет в вере, любви и надежде, и предложил сосредоточиться на одном измерении христианской надежды. Папа вспомнил детское чувство восторга от игры с землёй: копать, разламывать твёрдую корку, открывать скрытое. Это образно выражает евангельская притча о сокровище, скрытом в поле (Мф 13,44). Царство Божие обретают именно так; надежда рождается, когда человек осмеливается проникнуть глубже поверхности вещей.

Папа напомнил, что, как только христиане получили свободу открыто исповедовать веру, они начали глубоко исследовать, искать следы земной жизни Иисуса, прежде всего места Его Страстей, смерти и воскресения. В этой истории особое место занимает Флавия Юлия Елена, мать императора Константина, женщина кропотливого поиска; именно она открыла для Церкви величайшее сокровище надежды – Истинный Крест Господень.

Лев XIV подчеркнул, что Елена могла бы посвятить себя почестям и удовольствиям императорского двора, но всему она предпочла изыскания. Для современных христиан это напоминание о риске «довольствоваться достигнутым» и обрастать комфортом, который лишает радостного, детского желания искать и открывать. Святая Елена достигла высочайшей цели: она обрела Животворящий Крест, сокровище, ценность которого превышает всё иное.

Юбилейная общая аудиенция в Ватикане 6 сентября 2025 г. (@Vatican Media)

Папа остановился на личной судьбе этой женщины: не принадлежа к знатному роду, она долго несла собственный крест. Елена была супругой Констанция, который ради политических расчётов отстранил её от семьи, и даже её сын Константин, ставший императором, принёс ей немало горечи. Однако Елена всегда оставалась собой: женщиной в поиске, христианкой, практиковавшей милосердие и не забывавшей о простых людях.

Святейший Отец отметил, что верность совести и достоинство, подобные тем, что явила Елена, могут и сегодня преобразить мир. «Взращивать собственное сердце – это труднейшая работа», но именно когда мы склоняемся, нам открывается сокровище – Христос, смиренно уничиживший Себя ради нас. Его Крест ждёт, чтобы его извлекли из земли.

«Можно ходить гордо, рассеянно попирая сокровище под ногами. Но, став как дети, мы познаем иное Царство, иную силу. Господь всегда под нами, чтобы вознести нас ввысь», – подчеркнул в конце наставления Лев XIV.