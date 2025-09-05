Папа встретился с молодёжью: «Вы – настоящее время надежды»

5 сентября в Зале консистории Папа Римский Лев XIV встретился с представителями Совета молодёжи Средиземноморья. Эта группа, объединяющая молодых людей из разных стран и культур, осуществляет проекты, направленные на мирное сосуществование народов региона.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что их труд – наглядное свидетельство того, что диалог возможен, а различия могут быть источником богатства, а не вражды. «Другой всегда брат и никогда не чужой, тем более не враг», – отметил Папа, напомнив, что идея Совета родилась из духовных размышлений, начавшихся в Италии: встречи епископов в Бари (2020) и во Флоренции (2022) стали знаковыми этапами этого процесса. Их итогом стало убеждение, что Средиземноморье должно быть местом встречи и «колыбелью жизни и братства, а не могилой для утонувших». Папа выразил надежду, что опыт Совета молодёжи и далее будет служить знаком надежды для региона.

Лев XIV напомнил о наследии Джорджо Ла Пиры, чья мысль вдохновляла начинания в Бари и во Флоренции. Ла Пира был убеждён, что мир в Средиземноморье может стать основой для мира во всём мире. Эта пророческая мысль остаётся актуальной и сегодня, когда вооружённые конфликты и логика насилия вытесняют международное право и общее благо.

«Нельзя отчаиваться и сдаваться, – подчеркнул Папа. – Именно молодёжь, со своим воображением и смелыми мечтами, может внести решающий вклад прямо сейчас, а не завтра, ибо вы – настоящее время надежды».

Совет молодёжи, по словам Епископа Рима, – это не только действия, но и символ. Он процитировал своего предшественника Папу Франциска: «Восстанавливать связи, прерванные насилием, возрождать города, разрушенные войной, превращать опустошённые земли в сад, вдыхать надежду в тех, кто её потерял, и ободрять тех, кто замкнулся в себе, не бояться своего брата».

Папа отметил, что мир на земле нельзя сводить лишь к дипломатическим переговорам или лозунгам. Его нужно взращивать в сердце и утверждать ежедневными делами в семье, в общине, на учёбе, в профессиональной среде и в Церкви. Цитируя Нагорную проповедь, Папа напомнил: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5,9).

Святейший Отец призвал молодёжь и далее быть «знамением надежды, укоренённой в любви Христа». По его словам, верующий призван к открытости и гостеприимству, а религии Средиземноморья должны оставаться источником мира и братства, а не оправданием насилия. Поэтому необходимо сочетать действие с молитвой, которая сама по себе является языком встречи.

Обращаясь к новым поколениям, Лев XIV воззвал:

«Не бойтесь: будьте ростками мира там, где прорастает ненависть; будьте ткачами единства там, где властвует разделение; будьте голосом тех, кто лишён голоса, чтобы требовать справедливости и достоинства».

В конце обращения Папа благословил участников встречи и вверил их заступничеству Пресвятой Матери Спасителя, Царицы мира.