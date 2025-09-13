Лев XIV назвал приоритеты католического богословия

Папа Лев XIV принял на аудиенции членов Папской богословской академии. Встреча была приурочена к завершению международного семинара «Творение, природа, окружающая среда – для мира во всем мире», проходившего в Ватикане с участием политиков, экономистов и деятелей культуры со всего мира.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Отметив важность темы защиты творения, Святейший Отец посвятил основную часть своего обращения миссии Папской богословской академии, чьим компасом теперь является апостольское послание Папы Франциска Ad theologiam promovendam, утвердившее новый Устав и новые руководящие линии. Среди них Лев XIV особенно выделил миссионерское рвение и стремление к диалогу.

«Безусловно, теология – это неотъемлемое измерение миссионерской и евангелизационной деятельности Церкви: она укоренена в Евангелии, а ее конечная цель – общение с Богом, а это и есть цель христианского благовестия».

Возвещение Евангелия подразумевает богословие «исходящее» и «воплощенное», и именно такое богословие предлагают святые отцы и учители Церкви, создатели «теологии премудрости», послушные Святому Духу и сумевшие сочетать веру и разум, умосозерцание, молитву и практику. В первую очередь Папа назвал святого Августина, чье богословие «никогда не было простым абстрактным исследованием, но всегда являлось плодом опыта познания Бога и живых отношений с Ним». Затем Папа упомянул святого Фому Аквинского, систематизировавшего посредством аристотелевского метода рассуждения то, что святой Августин признавал как «Истину, живущую внутри нас». Наконец, примером такой теологии Папа назвал блаженного Антонио Розмини, который считал богословие «наивысшей формой интеллектуального милосердия».

«Значимым свидетельством веропознания на служении человеку во всех его измерениях – личных, общественных и политических – является социальная доктрина Церкви, призванная сегодня дать мудрый ответ на цифровые вызовы. Богословие имеет к этому прямое отношение, потому что недостаточно одного лишь этического подхода к сложному миру ИИ; необходимо также опираться на антропологические воззрения, лежащие в основе этического делания, и, таким образом, вернуться к извечному вопросу: кто есть человек, в чем его бесконечное достоинство, которое невозможно свести ни к какому цифровому андроиду?».

Перед лицом этих вызовов следует развивать теологию, основанную на личной и преображающей встрече с Христом, воплощенной в конкретных историях современного человечества.

Папа Лев XIV призывает вступать в диалог не только с философией, но и с физикой, биологией, экономическими и правовыми науками, с литературой и музыкой, - чтобы «нести добрую евангельскую закваску в самые разнообразные культуры, встречаясь с верующими других религий и с неверующими».

«Для этого диалога ad extra, как вы знаете, необходим диалог ad intra, то есть диалог между богословами», - добавил Папа и выразил надежду, что Папская богословская академия станет «местом встречи и дружбы между теологами, местом единства и общения, где можно будет вместе идти навстречу Христу».