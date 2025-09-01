Папа: в каждом бедняке отражается лик Господа

1 сентября Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегацией «Дела св. Франциска для бедных», основанного в 1959 году миланскими монахами-капуцинами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа поблагодарил организацию за почти семидесятилетние труды, которые, согласно её уставу, служат приюту нуждающихся и заботе о них, а также «целостному развитию человека в русле христианской, особенно францисканской, традиции, доктрины Церкви и её Учительства». Истоки этого служения восходят к простому брату-капуцину, привратнику миланского монастыря Чечилио Кортиновису. Его сердце откликнулось на просьбы бедных, стучавших в двери обители. Он просил Господа помочь ему лучше заботиться об этих друзьях, и Провидение послало ему единомышленника – доктора Эмилио Гриньяни. «Так началось прекрасное приключение, свидетелями и участниками которого вы все сегодня являетесь», – отметил Папа, указав на францисканские корни этого служения: ассизский святой видел в каждом бедном лик Господа.

«Сегодня мы вспоминаем историю милосердия, которая, зародившись из веры одного человека, расцвела, дав жизнь большой общине, продвигающей мир и справедливость».

История «Дела св. Франциска» – это прежде всего путь братьев и сестёр, которые признают друг в друге дар Божий и поддерживают друг друга на дорогах святости, подчеркнул Лев XIV и обратился к трём фундаментальным измерениям, выделенным в уставе организации: помогать, принимать и продвигать.

Частная аудиенция в Ватикане 1 сентября 2025 г. (@Vatican Media)

Помогать означает быть рядом с человеком в его нужде. Папа подчеркнул впечатляющий размах конкретных начинаний: от столовых и гардеробов до медицинских пунктов, душевых, психологической поддержки и консультаций по трудоустройству. Благодаря этим услугам ежегодно свыше тридцати тысяч человек получают необходимую помощь.

Принимать – значит значит распахнуть своё сердце и жизнь для ближнего. Это жесты внимания: посмотреть в глаза, пожать руку, склониться перед страданием. Папа напомнил, что его предшественнику Франциску был особенно близок такой стиль, который помогает преодолевать драматическую замкнутость «я» и рождать светлую общность «мы». Сегодня, подчеркнул Лев XIV, в обществе остро не хватает именно этой способности быть рядом и внимательно слушать.

Продвигать – значит уважать достоинство каждого и заботиться о его развитии, не ставя условий и не ожидая отдачи. «Так с каждым из нас действует Господь, – пояснил Папа. – Он указывает путь, даёт силы его пройти, но оставляет нас свободными». Лев XIV процитировал св. Иоанна Павла II: «Речь идёт о том, чтобы реально развивать достоинство и творческие силы каждого человека, его способность ответить на своё призвание, а значит, на призыв Бога».

Завершая встречу, Папа подчеркнул, что это служение предназначено не только для тех, кто непосредственно обращается к «Делу св. Франциска», но и для всего общества. Жить любовью к ближнему, заботясь о его целостном благе, – это великая возможность для нравственного, культурного и экономического роста всего человечества. Святейший Отец поблагодарил гостей за свидетельство, заверил в молитвенной поддержке и преподал апостольское благословение.