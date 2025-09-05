Папа Римский встретился с президентом Польши

5 сентября Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Польша Кароля Тадеуша Навроцкого.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Польский лидер встретился также с госсекретарём кардиналом Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Галлахером. Во время дружеской беседы в Госсекретариате обсуждалась общественно-политическая ситуация в Польше; особое внимание было уделено базовым ценностям польского общества и важности консенсуса в решении стоящих перед страной задач.

Стороны затронули вопросы международной повестки, прежде всего конфликт в Украине и европейскую безопасность, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.