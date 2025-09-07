Папа Римский: «Бог хочет мира!»
София Халходжаева
Обращаясь к паломникам на площади Св. Петра в Ватикане, Папа выразил радость по поводу канонизации двух новых молодых блаженных – Джорджо Фрассати и Карло Акутиса, – и сообщил о беатификации двух мучеников: архиепископа-иезуита Эдуарда Профиттлиха, убитого в 1942 году в Эстонии, и Марии Магдалины Боди, мирянки, убитой в 1945 году в Венгрии.
Папа призвал верующих не прекращать молитвы о мире, особенно на Святой Земле, в Украине и во всех других регионах, где продолжаются войны. Он также обратился к мировым лидерам с призывом «прислушаться к голосу совести»:
«Мнимые победы, достигнутые оружием, сеющие смерть и разрушение, на самом деле являются поражениями и никогда не приносят мира и безопасности».