Папа Римский: «Бог хочет мира!»

«Бог не хочет войны. Бог хочет мира! Господь поддерживает тех, кто стремится выйти из спирали ненависти и следовать по пути диалога», – подчеркнул Папа Лев XIV перед чтением богородичной молитвы Angelus. Епископ Рима призвал верующих молиться о мире в зонах конфликтов.

София Халходжаева

Обращаясь к паломникам на площади Св. Петра в Ватикане, Папа выразил радость по поводу канонизации двух новых молодых блаженных – Джорджо Фрассати и Карло Акутиса, – и сообщил о беатификации двух мучеников: архиепископа-иезуита Эдуарда Профиттлиха, убитого в 1942 году в Эстонии, и Марии Магдалины Боди, мирянки, убитой в 1945 году в Венгрии.

Папа призвал верующих не прекращать молитвы о мире, особенно на Святой Земле, в Украине и во всех других регионах, где продолжаются войны. Он также обратился к мировым лидерам с призывом «прислушаться к голосу совести»:

«Мнимые победы, достигнутые оружием, сеющие смерть и разрушение, на самом деле являются поражениями и никогда не приносят мира и безопасности».