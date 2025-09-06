Папа объяснил, зачем Церкви нужна мариология

Представители Церкви, гражданского общества, вооруженных сил, дипломаты и ученые принимали участие в 26-м Конгрессе Папской международной богородичной академии. Папа Лев XIV принял их на аудиенции в субботу 6 сентября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Читайте также 31/05/2025 Папа: Розарий, молитва с «христологическим сердцем» Вечером 31 мая Папа Лев XIV завершил месяц, посвящённый Пресвятой Богородице, молитвой у подножия грота Лурдской Богоматери в Ватиканских садах. В молебне приняли участие около ...

«Пресвятая Дева Мария, Матерь Церкви, учит нас быть святым народом Божиим, - подчеркнул, обращаясь к гостям, Святейший Отец. – Отсюда проистекает значение этой Папской академии, сообщества мысли, духовности, диалога, на которое возложена координация богородичных исследований и поборников мариологии для служения подлинному, плодотворному pietas mariana».

По словам Папы, Церковь с сердцем Богородицы наилучшим образом хранит иерархию истин веры, соединяя разум и чувство, тело и душу, универсальное и местное, человека и общину, человечество и вселенную.

«Pietas и благочестивые богородичные практики, ориентированные на служение надежды и утешения, освобождают от фатализма, от легкомыслия и фундаментализма».

Созерцая тайну Бога и тайну истории внутренним взором Марии, мы защищаем себя от «мистификаций пропаганды, идеологии и нездоровой информации, которые никогда не смогут принести безоружное и обезоруживающее слово», отметил Папа, поясняя, почему Церковь так нуждается в мариологии. Мариология должна продвигаться в академических учреждениях, в святилищах, в приходах, церковных движениях, институтах богопосвященной жизни, но не только: она необходима повсюду, где «формируются современные культуры», посредством разнообразных форм искусства, музыки, литературы.

Папа в особенности подчеркнул два аспекта Пресвятой Богородицы, которые были в центре международного конгресса в этом году: во-первых, она отражает духовность Юбилея, поскольку вслушивается в Слово Бога; во-вторых, отражает синодальность Церкви, будучи вовлеченной в деяние Святого Духа, побуждающего «идти вместе как братья и сестры тех, кто прежде считал правильным оставаться разделенными взаимным недоверием и даже враждой».

Завершая аудиенцию, Святейший Отец пожелал сотрудникам и партнерам Папской академии быть «открытой школой для всех, кто захочет предложить Церкви свои богородичные исследования».