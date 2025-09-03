Папа призвал остановить гуманитарную катастрофу в Судане

В конце общей аудиенции 3 сентября Папа Лев XIV подчеркнул, что из Судана, в частности из Дарфура, поступают драматические новости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«В Эль-Фашире многочисленные гражданские лица оказались в ловушке в городской черте, став жертвами голода и насилия, – напомнил Папа, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра. – В Тарасине разрушительный оползень привёл к многочисленным жертвам, оставив после себя боль и отчаяние. И, как будто этого было недостаточно, распространение холеры угрожает сотням тысяч уже измученных людей. Я как никогда близок к суданскому народу, особенно к семьям, детям и перемещённым лицам; молюсь обо всех жертвах».

В этом контексте Святейший Отец обратился к ответственным лицам и международному сообществу, настоятельно призвав обеспечить гуманитарные коридоры и общими силами остановить гуманитарную катастрофу в этом африканском регионе:

«Настало время начать серьёзный, искренний, инклюзивный диалог между сторонами, чтобы положить конец конфликту и вернуть народу Судана надежду, достоинство и мир».

Епископ Рима обратился к молодёжи, к больным и к молодожёнам, которые прибыли в Ватикан как паломники:

«Сегодня, – напомнил Папа, – мы отмечаем литургическую память св. Григория Великого, чьи мощи покоятся в базилике Святого Петра. Этого Папу называют Великим за его исключительную деятельность как пастыря и наставника веры в чрезвычайно трудные времена для общества и Церкви: его величие черпало силу из веры во Христа. Желаю каждому из вас признать в Господе единственную истинную силу жизни. Всем вам моё благословение!»