Разрушения, вызванные оползнем в Дарфуре (Судан) Разрушения, вызванные оползнем в Дарфуре (Судан)  (AFP or licensors)
Папа Римский

Папа призвал остановить гуманитарную катастрофу в Судане

В конце общей аудиенции 3 сентября Папа Лев XIV подчеркнул, что из Судана, в частности из Дарфура, поступают драматические новости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

«В Эль-Фашире многочисленные гражданские лица оказались в ловушке в городской черте, став жертвами голода и насилия, – напомнил Папа, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра. – В Тарасине разрушительный оползень привёл к многочисленным жертвам, оставив после себя боль и отчаяние. И, как будто этого было недостаточно, распространение холеры угрожает сотням тысяч уже измученных людей. Я как никогда близок к суданскому народу, особенно к семьям, детям и перемещённым лицам; молюсь обо всех жертвах».

В этом контексте Святейший Отец обратился к ответственным лицам и международному сообществу, настоятельно призвав обеспечить гуманитарные коридоры и общими силами остановить гуманитарную катастрофу в этом африканском регионе:

«Настало время начать серьёзный, искренний, инклюзивный диалог между сторонами, чтобы положить конец конфликту и вернуть народу Судана надежду, достоинство и мир».

Епископ Рима обратился к молодёжи, к больным и к молодожёнам, которые прибыли в Ватикан как паломники:

«Сегодня, – напомнил Папа, – мы отмечаем литургическую память св. Григория Великого, чьи мощи покоятся в базилике Святого Петра. Этого Папу называют Великим за его исключительную деятельность как пастыря и наставника веры в чрезвычайно трудные времена для общества и Церкви: его величие черпало силу из веры во Христа. Желаю каждому из вас признать в Господе единственную истинную силу жизни. Всем вам моё благословение!»

Паломники на площади Святого Петра (3 сентября 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (3 сентября 2025 г.)   (ANSA)
03 сентября 2025, 11:39

