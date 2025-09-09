Папа: наша общая мечта – мир, а не конфликт

Истинный мир рождается лишь от Бога: с таким посланием Лев XIV обратился к участникам межрелигиозной встречи, которая проходит с 6 по 12 сентября в Бангладеш под эгидой апостольской нунциатуры и поместного епископата.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец желает собравшимся «мира безоружного и обезоруживающего, смиренного и настойчивого, который всегда ищет любовь и старается быть рядом особенно с теми, кто страдает».

Папа отмечает удачный выбор темы встречи – «Продвигать культуру гармонии между братьями и сёстрами». Эта тема отражает дух открытости и братства, к которому стремятся люди доброй воли во взаимодействии с представителями других религий. «Наша человеческая общность – это поистине единое целое, в истоках и в конечной цели перед Богом», – подчёркивает он, напоминая слова II Ватиканского собора. Мы дети одного Отца и потому братья и сёстры, призванные «взращивать культуру гармонии и мира».

Развивая мысль, Папа останавливается на двояком значении слова «культура». С одной стороны, это наследие традиций, искусства и идей, формирующих народ. С другой – почва, где возможен рост и процветание.

«Как здоровая экосистема позволяет разным растениям цвести рядом, так и здоровая социальная культура помогает различным сообществам жить в согласии».

Чтобы поддерживать такую культуру, нужны «солнце истины, вода любви и почва свободы и справедливости». В противном случае возникают «сорняки подозрений и предрассудков», а экстремисты питаются страхами людей, сея разделения. Поэтому межрелигиозный диалог – это совместное «садоводство», забота о плодородном поле братства.

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад на Межрелигиозной встрече в Бангладеш (9 сентября 2025 г.)

Межрелигиозная встреча в Бангладеш, подчёркивает Папа, уже является свидетельством, в котором различие в вероисповедании и происхождении никого не разделяет.

«Где другие сеют подозрительность, мы выбираем доверие; где другие могли бы подпитывать страх, мы ищем понимание; где другие видят различия как барьеры, мы замечаем пути взаимного обогащения».

Культура гармонии, по словам Епископа Рима, требует не только идей, но и конкретных действий; об этом пишет св. Иаков: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом <…> есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях» (Иак 1,27). Мерой истинной дружбы между религиями становится готовность вместе служить самым уязвимым. Бангладеш уже знал примеры такого единства, когда на стихийные бедствия и трагедии верующие разных традиций вместе отвечали молитвой и солидарностью. Подобные шаги укрепляют доверие, строят мосты между общинами и становятся эффективным противоядием от вражды.

«Когда наш диалог воплощается в делах, звучит мощнейшее послание: именно мир, а не конфликт – наша самая желанная мечта, а созидание мира – наше общее дело».

Католическая Церковь, заверяет Папа, желает идти рядом с представителями других религий, и хотя прошлые раны и недопонимание могут мешать, важно не сдаваться: каждая дискуссия в группе, каждое начинание солидарности, каждая общая трапеза или простая вежливость с соседом другой веры – это камни, из которых возводится «цивилизация любви», как её определил св. Иоанн Павел II.

В конце послания Папа заверяет в молитвах, призывая на участников встречи, их семьи и общины милость Всевышнего:

«Да благословит Он Бангладеш всё более глубоким миром и согласием, а всю нашу землю – столь необходимым светом братства».