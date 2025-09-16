Страдание, утешение, прощение. Проповедь Папы на молебне 15 сентября

15 сентября в соборе Святого Петра под предстоятельством Папы Льва XIV прошло молитвенное бдение для паломников, приехавших на Юбилей утешения: он собрал в Риме тех, кто пережил особо тяжелые утраты, и жертв насилия.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Утешайте, утешайте народ Мой!»: с этого призыва Папа начал свою проповедь, обращаясь в первую очередь к тем, что находится в ситуации «слабости, скорби и боли». Эти слова становятся «пророческим возвещением воли Господа, желающего положить конец страданию и преобразить его в радость». Таким же пророчеством стали два трогательных свидетельства, прозвучавших на молитвенной встрече. Свою историю рассказала итальянка Лючия ди Мауро: ее мужа, работавшего в службе охраны, убила группа подростков. Лючия долго не могла оправиться от горя, но с помощью других людей сумела взглянуть на реальность по-новому. Она преодолела страх и встретилась с самым юным из преступников в тюрьме. Когда юноша вышел из тюрьмы, Лючия была единственным человеком, который ждал его у ворот. Она оставалась рядом с ним, сопровождая его на пути реабилитации. Прощение означает для нее освобождение от ненависти, убеждение, что человека нельзя сводить к его преступлениям.

Вторым свидетельством стал рассказ Дайан Фоли, матери известного журналиста Джеймса Райта Фоли, похищенного и обезглавленного боевиками ИГИЛ в Сирии в 2014 году. Дайан прошла поистине Крестный путь, состоявший из молитвы и боли, но она утверждает, что тогда на ее семью «сошли ангелы» благодаря поддержке множества людей. Один из джихадистов, пытавших Джеймса, – Александа Коти – был арестован в США. Дайан нашла силы встретиться с ним, и эта встреча, насыщенная слезами и раскаянием, по ее словам, стала моментом благодати. «Бог сподобил меня увидеть в нем такого же грешника, как и я, нуждающегося в милосердии», - сказала Дайан.

Папа Лев выразил признательность Лючии и Дайан: их истории подтверждают, что «насилие – не последнее слово, потому что оно побеждается любовью, умеющей прощать».

«Разве что-то освобождает больше, чем прощение, которое по благодати может открыть сердце даже если оно подверглось всякого рода жестокости? Перенесенное насилие нельзя отменить, но прощение, дарованное тем, кто его совершил, - это предвосхищение на земле Царства Божьего».

Часто мы ищем утешения и не находим его, и даже голос тех, кто пытается нас утешить со всей искренностью, становится невыносимым. Тогда слезы становятся мольбой об утешении, становясь языком нашей немощи и вопрошанием: откуда столько зла? Почему это происходит со мной? Папа процитировал Блаженного Августина, который искал источник зла и в конце концов написал: «Стойко однако держалась у меня в сердце вера в Церковь вселенскую, Церковь Христа, нашего Господа и Спасителя». Священное Писание, пояснил папа, ведет нас от вопросов к вере. В Церкви же мы никогда не одни:

«Чем глубже боль, тем сильнее должна быть надежда, рождающаяся от общения, и эта надежда не постыжает».

Обращаясь ко всем, кто перенес страдания, насилие, несправедливость, Святейший Отец напомнил, что для каждого из них Пресвятая Дева Мария повторяет и сегодня: «Ты мой сын, ты моя дочь». Те же, кого смерть отняла у нас, не исчезли в никуда:

«Их жизнь принадлежит Господу, и Он, как Добрый пастырь, принимает их и обнимает, а однажды возвратит их нам, дабы мы могли вместе наслаждаться вечным счастьем».

Папа упомянул о целых народах, переживающих «коллективную скорбь», угнетенных насилием, голодом и войной:

«Этот необъятный крик обязует нас молиться и действовать, чтобы прекратилось всякое насилие, а страждущие вновь обрели спокойствие. <…> Да прислушаются руководители наций прежде всего к крику множества невинных детей, чтобы обеспечить для них будущее, которое защитит и утешит. Посреди великого произвола мы уверены, что Бог не пожалеет сердец и рук, которые будут нести помощь и утешение, миротворцев, способных ободрить тех, кто пребывает в скорби и печали».