Папа Лев XIV призвал к переговорам по Газе

В конце общей аудиенции 17 сентября Лев XIV выразил «глубокую солидарность с палестинским народом в Газе, который живёт в страхе и выживает в невыносимых условиях; в очередной раз его насильно принуждают покидать свои земли».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчеркнул:

«Перед Всемогущим Господом, который заповедал “Не убий”, и перед всем человечеством каждый человек всегда обладает нерушимым достоинством, которое надлежит уважать и оберегать. Я вновь призываю к прекращению огня, освобождению заложников, дипломатическому урегулированию конфликта и полному соблюдению международного гуманитарного права. Я призываю всех присоединиться к моей искренней молитве, дабы скорее взошла заря мира и справедливости».

Епископ Рима обратился к молодёжи, больным и молодожёнам, которые были в первых рядах паломников на площади Святого Петра:

«Всегда оставайтесь верными евангельскому идеалу и воплощайте его в повседневных делах».

В конце обращения Лев XIV поблагодарил всех за поздравления в день своих именин:

«Большое спасибо! Всем вам моё благословение!»