Папа Лев XIV призвал к переговорам по Газе
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Святейший Отец подчеркнул:
«Перед Всемогущим Господом, который заповедал “Не убий”, и перед всем человечеством каждый человек всегда обладает нерушимым достоинством, которое надлежит уважать и оберегать. Я вновь призываю к прекращению огня, освобождению заложников, дипломатическому урегулированию конфликта и полному соблюдению международного гуманитарного права. Я призываю всех присоединиться к моей искренней молитве, дабы скорее взошла заря мира и справедливости».
Епископ Рима обратился к молодёжи, больным и молодожёнам, которые были в первых рядах паломников на площади Святого Петра:
«Всегда оставайтесь верными евангельскому идеалу и воплощайте его в повседневных делах».
В конце обращения Лев XIV поблагодарил всех за поздравления в день своих именин:
«Большое спасибо! Всем вам моё благословение!»