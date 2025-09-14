Поиск

Папа Римский

Папа Лев: Крест – орудие жизни и спасения

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в праздник Воздвижения Креста Господня, Лев XIV напомнил паломникам, что драгоценная реликвия была обретена св. Еленой в IV веке и возвращена в 630 году в Иерусалим императором Ираклием.

София Халходжаева  

По словам Папы, этот праздник имеет для современного человека глубокий смысл, понять который помогает сегодняшнее евангельское чтение (Ин 3,13-17): ночью Господь встречается с Никодимом, одним из старейшин иудеев. Будучи открытым и ищущим человеком, Никодим приходит к Господу в поисках света и истины. Он ищет Бога и просит помощи у Учителя из Назарета, признавая в Нём пророка и человека, совершающего сверхестественные знамения.

Господь принимает и выслушивает гостя и в конце открывает ему глубокий смысл Своей миссии: Сын Человеческий должен быть вознесён, «дабы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную». Никодим, возможно, в тот момент не понимает до конца смысла этих слов; несомненно, он поймёт это после того, как поможет похоронить тело Спасителя, поймет, что Бог ради спасения людей стал человеком и умер на Кресте, отметил Папа.

(@VATICAN MEDIA)

В разговоре с Никодимом Иисус проводит параллель с ветхозаветной историей об израильтянах в пустыне, когда они спасались от нашествия ядовитых змей, взирая на бронзового змея, которого Моисей по велению Бога вознёс на шест. Подобно израильтянам мы тоже спасаемся, взирая на Крест. Бог спасает нас, открываясь и предлагая Себя в качестве нашего спутника, учителя, врача и друга. Ради нашего спасения Бог даже стал Хлебом, преломляемым во время Евхаристии. Для нашего спасения Он использовал самое жестокое орудие казни, изобретённое человеком, – крест. «Сегодня, – напомнил Епископ Рима, – мы прославляем Крест именно потому, что безмерная любовь Бога превратила его из орудия смерти в инструмент жизни и спасения».

Крест напоминает, что ничто не может отделить нас от Божьей любви, подчеркнул в конце наставления Святейший Отец.

(@VATICAN MEDIA)
14 сентября 2025, 12:47

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.