Лев XIV встретился с семьями сотрудников Св. Престола

Вечером 6 сентября во дворе Губернаторства Града Ватикан состоялся традиционный праздник семей, который ежегодно собирает сотрудников Св. Престола с их детьми. Главным событием встречи стало присутствие Папы Льва XIV, который пришёл разделить радость этого дня вместе с сотнями родителей и малышей.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Тепло приветствуя гостей, Святейший Отец сказал:

«Как же прекрасно, что мы все собрались вместе, особенно на этом празднике семей! Как здорово видеть всех вас, дети: давайте поаплодируем друг другу! Как мама и папа любят вас, так и мы все, собравшись вместе, выражаем настоящую любовь. Ведь мы все составляем Божью семью вместе с нашим братом и лучшим другом Иисусом. Мы всем сердцем хотим прожить этот замечательный, радостный момент – встретиться по-семейному, быть вместе, дружить друг с другом, благодарить за дары, особенно за дар жизни и семьи, которые подарил нам Господь».

Папа Лев XIV на празднике семей в Ватикане (6 сентября 2025 г.) (@Vatican Media)

Особые слова Епископ Рима адресовал родителям:

«В сегодняшнем мире очень важно мощное свидетельство семей. Благодарю вас за это свидетельство и за всё, что вы делаете, порой с большим самопожертвованием, чтобы жить единой семьёй и нести этот посыл в духе, который нам оставил Господь Иисус Христос».

Вместе с собравшимися Папа вознёс молитву «Радуйся, Мария» и преподал апостольское благословение. В праздновании приняли участие президент губернаторства с. Раффаелла Петрини, генеральные секретари архиепископ Эмилио Наппа и мирянин Джузеппе Пульизи-Алибранди, а также несколько кардиналов. Завершился субботний вечер долгим и живым общением Льва XIV с детьми и родителями.