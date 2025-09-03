Лев XIV: умение просить – мост к спасению

3 сентября на площади Св. Петра Лев XIV обратился к паломникам с катехизическим наставлением, посвящённым последним словам Иисуса на Кресте: «Жажду» (Ин 19,28) и «Совершилось» (Ин 19,30): они раскрывают всю тайну жизни Сына Божьего. На Голгофе Он предстаёт не как победоносный герой, а как нищий, смиренно просящий о любви, о том, «чего Сам Себе никак не может дать».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Жажда Спасителя, подчеркнул Святейший Отец, – не только телесная мука распятого тела, но прежде всего зов любви, глубокое желание отношений с людьми. Бог, до конца принимающий человеческое состояние, не стыдится попросить глоток воды, ибо настоящая любовь умеет не только отдавать, но и просить. Такое признание указывает и на нашу общность с Христом: никто не может спасти себя сам, никто не самодостаточен. «Жизнь “совершается” не тогда, когда мы сильны, а когда учимся принимать», – отметил Папа. Принимая губку с уксусом из чужих рук, Христос произносит: «Совершилось». Его любовь стала нуждающейся, и именно поэтому завершила своё дело.

По словам Святейшего Отца, в этом и заключается парадокс христианства, проявившийся на Кресте: Бог спасает не действием, а позволяя действовать; Он побеждает зло не силой, а уязвимостью любви; человек реализует себя не через власть, а через доверие к другому, даже если тот враждебен. Таким образом, к спасению ведёт не автономия, а смиренное, открытое признании своей нужды. Если даже Сын Божий решил отказаться от самодостаточности, то и наша жажда – любви, смысла, справедливости – указывает не на поражение, а на истину.

Принять это вовсе не легко, отметил Епископ Рима. Современный мир вознаграждает самодостаточность, эффективность, производительность, и всё же Евангелие напоминает: мерой человечности является не масштаб завоеваний, а способность позволить себя любить и, когда нужно, принять помощь. «Господь спасает нас, показывая, что просить – не позор, а путь к свободе», – подчеркнул Лев XIV. Просящий человек возвращается из тайников греха в пространство общения, ведь с самого начала грех порождал стыд, тогда как подлинное прощение рождается, когда мы смело признаём свою нужду и не боимся быть отвергнутыми. «Жажда Иисуса на Кресте – это и наша жажда», крик израненного человечества, молящего о живой воде, и это стремление вовсе не отдаляет от Бога, а соединяет с Ним. Отважное признание своей слабости – это «мост к небесам»: именно прося, а не обладая, человек обретает подлинную свободу.

Паломники на площади Святого Петра (3 сентября 2025 г.) (@VATICAN MEDIA)

Святейший Отец подчеркнул, что в простоте братства, «в умении просить без стыда и давать без расчёта сокрыта радость, неизвестная миру сему»: она возвращает к самим истокам бытия, ибо человек создан, чтобы дарить и принимать любовь. Именно в жажде распятого Христа мы видим всю нашу жажду и понимаем: нет ничего более человеческого и Божественного, чем признать: «Я нуждаюсь».

«Не будем бояться просить, особенно когда кажется, что мы этого не заслуживаем. Не будем стыдиться протягивать руку. Именно в этом смиренном жесте скрывается спасение», – подчеркнул в конце наставления Лев XIV.