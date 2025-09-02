Лев XIV призвал августинцев к смирению и братскому единству
Виктор Владимиров – Град Ватикан
После краткой молитвы в часовнях св. Моники и св. Николая Толентинского Папа призвал собратьев молиться о дарах «главного действующего лица этих дней» – Святого Духа, особенно о внимании, смирении и «единстве внутри ордена и, через орден, – в Церкви и мире».
В своей проповеди Папа обратился к монахам, которым предстоит избрать нового настоятеля и совет ордена, с просьбой вверить ежедневные труды капитула наитию Духа Божьего, дабы оно «обильно и неудержимо превозмогало всякую человеческую логику». Епископ Рима подчеркнул, что Святой Дух говорит и сегодня в глубине сердца, через собратьев и обстоятельства жизни.
«Важно, чтобы атмосфера капитула, в согласии с вековой традицией Церкви, помогала слушать – слушать Бога и других».
Ссылаясь на св. Августина, Папа напомнил, что верующие, как члены Тела Христова, говорят на всех языках. Подобным образом и римские августинцы обладают теми дарами, которые Бог считает нужными для их миссии. Поэтому необходимо наполнить дни капитула искренним стремлением общаться и понимать друг друга, отвечая тем самым на особый дар Небесного Отца.
Лев XIV подчеркнул тему смирения. Блаженный Августин видел в многообразном проявлении Святого Духа неумолкающий призыв к человеку становиться «малым перед свободой и непостижимостью Божьих путей». «Никто не должен думать, что сам имеет все ответы. Каждый пусть открыто делится тем, что имеет, и пусть все с верой принимают то, что внушает Господь», – подчеркнул Папа и напомнил о словах пророка Исаии: «Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших». Именно Святой Дух наставляет и напоминает о словах Иисуса, дабы они запечатлелись и отзывались в уникальном сердце каждого.
Святейший Отец призвал августинцев хранить и укреплять братское единство, приведя мысль апостола Павла о разнообразии даров в Теле Христовом ради общего блага. «Пусть единство становится непреложной целью ваших усилий, но не только: оно должно быть критерием проверки ваших действий и совместных трудов, ибо то, что объединяет, исходит от Бога, а то, что разделяет, не может исходить от Него», – сказал Папа, подчеркнув, что Святой Дух присутствует там, где сердце открыто единству через искреннюю любовь.
Завершая проповедь, Лев XIV вознёс литургическую молитву, которая особым образом должна сопровождать период Генерального капитула, побуждая к вниманию, смирению и единству: «Молим Тебя, Господи, да просветит наш разум Утешитель, Дух Святой, от Тебя исходящий, и наставит на всякую истину по обетованию Твоего Сына».
После Евхаристии Папа приветствовал каждого из участников Святой Мессы, а затем посетил расположенную рядом библиотеку «Анджелика» и бывший августинский монастырь, ныне здание Итальянской государственной адвокатуры. В древней трапезной Святейший Отец поужинал вместе с августинцами, тепло поблагодарив за братское гостеприимство.