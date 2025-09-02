Лев XIV призвал августинцев к смирению и братскому единству

Вечером 1 сентября Лев XIV возглавил в римской базилике Св. Августина Мессу открытия 188-го Генерального капитула августинцев, «момента благодати для всей Церкви», который продлится до 18 сентября. Торжественное богослужение собрало более ста представителей ордена с разных континентов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

После краткой молитвы в часовнях св. Моники и св. Николая Толентинского Папа призвал собратьев молиться о дарах «главного действующего лица этих дней» – Святого Духа, особенно о внимании, смирении и «единстве внутри ордена и, через орден, – в Церкви и мире».

В своей проповеди Папа обратился к монахам, которым предстоит избрать нового настоятеля и совет ордена, с просьбой вверить ежедневные труды капитула наитию Духа Божьего, дабы оно «обильно и неудержимо превозмогало всякую человеческую логику». Епископ Рима подчеркнул, что Святой Дух говорит и сегодня в глубине сердца, через собратьев и обстоятельства жизни.

«Важно, чтобы атмосфера капитула, в согласии с вековой традицией Церкви, помогала слушать – слушать Бога и других».

Ссылаясь на св. Августина, Папа напомнил, что верующие, как члены Тела Христова, говорят на всех языках. Подобным образом и римские августинцы обладают теми дарами, которые Бог считает нужными для их миссии. Поэтому необходимо наполнить дни капитула искренним стремлением общаться и понимать друг друга, отвечая тем самым на особый дар Небесного Отца.

Папа Лев XIV перед базиликой Святого Августина (Рим, 1 сентября 2025 г.) (@Vatican Media)

Лев XIV подчеркнул тему смирения. Блаженный Августин видел в многообразном проявлении Святого Духа неумолкающий призыв к человеку становиться «малым перед свободой и непостижимостью Божьих путей». «Никто не должен думать, что сам имеет все ответы. Каждый пусть открыто делится тем, что имеет, и пусть все с верой принимают то, что внушает Господь», – подчеркнул Папа и напомнил о словах пророка Исаии: «Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших». Именно Святой Дух наставляет и напоминает о словах Иисуса, дабы они запечатлелись и отзывались в уникальном сердце каждого.

Святейший Отец призвал августинцев хранить и укреплять братское единство, приведя мысль апостола Павла о разнообразии даров в Теле Христовом ради общего блага. «Пусть единство становится непреложной целью ваших усилий, но не только: оно должно быть критерием проверки ваших действий и совместных трудов, ибо то, что объединяет, исходит от Бога, а то, что разделяет, не может исходить от Него», – сказал Папа, подчеркнув, что Святой Дух присутствует там, где сердце открыто единству через искреннюю любовь.

Папа Римский Лев XIV на Мессе в базилике Св. Августина (Рим, 1 сентября 2025 г.) (@Vatican Media)

Завершая проповедь, Лев XIV вознёс литургическую молитву, которая особым образом должна сопровождать период Генерального капитула, побуждая к вниманию, смирению и единству: «Молим Тебя, Господи, да просветит наш разум Утешитель, Дух Святой, от Тебя исходящий, и наставит на всякую истину по обетованию Твоего Сына».

После Евхаристии Папа приветствовал каждого из участников Святой Мессы, а затем посетил расположенную рядом библиотеку «Анджелика» и бывший августинский монастырь, ныне здание Итальянской государственной адвокатуры. В древней трапезной Святейший Отец поужинал вместе с августинцами, тепло поблагодарив за братское гостеприимство.