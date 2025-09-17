Лев XIV: надежда рождается в тишине и уповании

17 сентября на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических размышлений о христианской надежде, сосредоточившись на тайне Великой субботы – особенном дне тишины, в котором уже зреет Пасха.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчеркнул, что это молчание – не пустота, а ожидание и обетование. Оно похоже на чрево матери: жизнь ещё сокрыта, но уже существует. Тело Господа было положено в новый гроб в саду – знак новой животворящей силы Бога, готовящей начало воскресения. Образ сада возвращает к утраченному Эдему, где человек жил в единении с Богом, и новый иерусалимский сад становится вратами к новой жизни.

Великая Суббота – это и день покоя. Как Бог «почил в день седьмой» (Быт 2,2), так и Христос завершил Своё дело спасения. Его покой – не усталость и не поражение, а исполненная до конца любовь, печать замысла Бога, Который остается с Своим народом.

Святейший Отец отметил, что современный человек не умеет останавливаться: мы живём в постоянной спешке. Великая суббота учит, что жизнь не всегда зависит от того, что мы делаем, но также, как мы умеем вверить сделанное в руки Бога. Молчание гроба становится зачатком новой жизни подобно семени в земле. Даже паузы и пустоты в нашей жизни могут стать «лоном воскресения», если мы их доверим Богу. Христос во гробе – это лик кроткого Бога, Который оставляет людям свободу и полностью им доверяет доверяет.

Общая аудиенция в Ватикане 17 сентября 2025 г. (@Vatican Media)

В конце наставления Епископ Рима подчеркнул, что христианская надежда рождается не в шуме и не в поверхностной радости, а «в тишине ожидания, наполненного любовью». Эту веру и эту тишину воплощает Пресвятая Дева – она жила упованием, когда всё, казалось, остановилось. Когда нам кажется, что жизнь зашла в тупик, вспомним о Великой субботе, призвал Папа. Именно в тишине и малости раскрывается сила Божией любви, которая делает всё новым. Вот почему «истинная радость рождается из ожидания, из терпеливой веры и из надежды, что всё, пережитое с любовью, непременно возродится для жизни вечной».